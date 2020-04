Transat annonce son intention de se prévaloir de la subvention salariale d'urgence du Canada, et de rappeler l'ensemble de ses employés





MONTRÉAL, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc. annonce aujourd'hui son intention de se prévaloir du programme de subvention salariale d'urgence du Canada et de proposer le retour à l'emploi à ses 4 000 employés actuellement en mise à pied temporaire.

Dans le cadre de la suspension temporaire de ses vols imposée par la pandémie de COVID-19, Transat avait annoncé le 23 mars la mise à pied temporaire de 70 % de ses effectifs. D'autres mises à pied s'étaient ajoutées ensuite, pour atteindre 80 % de l'effectif.

Les employés rappelés percevront 75 % de leur rémunération de base au sens de la Loi no 2 concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19, à concurrence de 847 $ par semaine. Aucune prestation de travail ne leur sera demandée dans le cadre de leur rappel.

Cette mesure permettra aux employés de Transat de bénéficier de meilleures conditions d'indemnisation et permettra à Transat d'être mieux positionnée pour reprendre plus facilement ses activités régulières après la crise.

« Mettre à pied temporairement une grande majorité de nos employés était une décision nécessaire, mais déchirante », a indiqué Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat. « Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir leur offrir cette possibilité. Nos employés constituent la plus grande ressource de Transat et, malgré la situation qui nous afflige tous, j'espère que ceci leur apportera un peu de réconfort. ».

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

www.transat.com

SOURCE Transat A.T. Inc.

Communiqué envoyé le 16 avril 2020 à 17:57 et diffusé par :