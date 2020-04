iperceptions lance un programme pour aider les entreprises à s'adapter à la nouvelle réalité causée par la crise du COVID-19





MONTRÉAL, 16 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- iperceptions, un leader mondial en matière de solutions de gestion de l'expérience client, a annoncé aujourd'hui le lancement d'iperceptions adapt, un programme de feedback client gratuit de 6 mois qui offre aux entreprises l'accès à des solutions conçues pour les aider à surmonter la crise du COVID-19 en priorisant l'écoute active de l'expérience client.



Ce programme permettra aux entreprises à mieux comprendre les perturbations causées par la crise sur leurs clients, à déterminer comment elles peuvent s'adapter pour soutenir leurs clients pendant cette période, et à se préparer pour l'avenir en fonction des nouvelles habitudes des clients qui se développent pendant la crise.

iperceptions a conçu le programme adapt afin de partager son expertise et venir en aide aux entreprises qui doivent accélérer leur transformation numérique en identifiant les points de friction de l'expérience client, en fournissant les solutions suivantes :

Un outil de mesure de l'expérience client (CX) facile à déployer pour mesurer les attentes et le sentiment des clients, pour évaluer les perceptions concernant l'adaptation de l'entreprise face à COVID-19, et pour identifier des possibilités de soutenir et de servir leurs clients en ces temps exceptionnels.

Accès aux fonctionnalités de rapport en temps réel de la plateforme iperceptions, y compris des notifications par courriel, et un tableau de bord interactif pour aider à suivre les commentaires des clients pendant la crise.

Des conseils des experts d'iperceptions pour mettre en oeuvre ce programme et commencer à recueillir la perception des clients au sujet de leur expérience avec les entreprises.

« Ces temps sans précédent obligent de nombreuses entreprises à repenser leur façon de faire des affaires. Cette crise peut causer des changements prolongés dans le comportement des clients, et avoir des effets perturbateurs sur les entreprises du monde entier », a déclaré Pascal Cardinal, président et chef de la direction de iperceptions. « Chez iperceptions, nous voulons faire notre part pour aider les entreprises à traverser cette période difficile. Avec iperceptions adapt, nous voulons supprimer les obstacles et donner aux entreprises des outils pour les aider à traverser cette crise et à se préparer pour la "nouvelle réalité" qui les attend après la pandémie. »

L'inscription au programme d'iperceptions adapt gratuit de 6 mois est disponible jusqu'au 1er juin 2020.

Visitez le site d'iperceptions pour en savoir plus sur iperceptions adapt .

À propos d'iperceptions

Fondée en 1999, iperceptions est un chef de file mondial en matière de solutions de gestion de l'expérience client qui aide les marques les plus respectées au monde à mieux centrer leurs activités sur le client. iperceptions utilise une technologie de classe entreprise et une approche guidée par des experts afin de transformer le feedback client en informations exploitables, permettant aux marques d'offrir des expériences optimales tout au long du parcours du client. iperceptions offre une gamme complète de solutions adaptées aux besoins uniques de ses clients par l'entremise d'une équipe d'experts ayant mené des milliers de programmes de feedback des clients dans 35 langues pour des marques de renom dans les domaines de l'automobile, de la vente au détail, de l'hôtellerie, des soins de santé, des finances, de l'éducation et des télécommunications.

Si vous souhaitez tirer parti de notre expérience afin d'améliorer votre gestion de l'expérience client, visitez iperceptions.com/fr .

Toutes les marques de commerce et marques déposées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Media Contact:

Philippe Aussant

iperceptions

514-488-3600

Communiqué envoyé le 16 avril 2020 à 17:50 et diffusé par :