NOUVEAU PARTENARIAT SOUS LICENCE ENTRE SPOT ET LA MARQUE JEEP

Globalstar Canada Satellite Co., une filiale à part entière de Globalstar inc. (NYSE American : GSAT) et l'un des chefs de file en matière de technologies de messagerie par satellite et de notification en cas d'urgence, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de licence entre sa filiale SPOT LLC et la marque JeepMD. Dans le cadre de sa stratégie visant à élargir sa présence sur le marché des activités de plein air et d'aventure terrestre, Globalstar développera à partir de maintenant une nouvelle gamme exclusive de produits identifiés aux deux marques Jeep et SPOTMC.

SPOT offre aux amateurs de tout-terrain et aux passionnés d'escapades une connectivité vitale couvrant les régions éloignées dans le monde. Ses produits intègrent des services d'intervention en cas d'urgence et de S.O.S. à l'échelle internationale, offrant une tranquillité d'esprit à des centaines de milliers d'utilisateurs à travers le monde. Jusqu'à maintenant, SPOT a réalisé plus de 7 000 sauvetages dans plus de 100 pays.

« La marque Jeep est l'une des plus réputées dans le domaine du tout-terrain avec des adeptes qui combinent souvent à leurs escapades des activités de randonnée et d'alpinisme au cours desquelles ils pourraient tous profiter de maintenir une connectivité lorsqu'ils se retrouvent hors réseau » a déclaré Dave Kagan, chef de la direction de Globalstar. « Nous sommes fiers d'annoncer ce nouveau partenariat et nous nous réjouissons d'avance des collaborations futures qu'elles engendreront dans les années à venir ».

« L'élargissement du portefeuille de licences sous la marque Jeep pour y ajouter maintenant celle de Globalstar étend la capacité de JEEP à offrir à ses clients des occasions sans limite de vivre pleinement et poursuivre leurs aventures de manière connectée et sécuritaire, même après la fin de la route », a indiqué Kim Adams House FCA, chef des licences et du merchandising.

Ce partenariat devrait permettre de stimuler davantage l'intérêt des consommateurs envers le produit SPOT avec ces nouvelles possibilités de promotion croisée, tout en découvrant de nouveaux canaux de distribution. SPOT estime que ses produits seront disponibles dans tous ses réseaux de distribution à compter du deuxième trimestre de 2020.

À propos de Globalstar :

Globalstar, Inc. est un des principaux fournisseurs de solutions satellites personnalisées IdO destinées à sa clientèle à travers le monde dans les secteurs gouvernemental, de l'industrie pétrolière et gazière, de la gestion d'urgence, du transport, du secteur maritime et des activités récréatives de plein air. Considérée comme une pionnière dans les services mobiles par satellite de voix et données, Globalstar permet aux entreprises d'optimiser leurs activités grâce au Réseau satellite Globalstar en connectant les gens avec leurs appareils, en fournissant la sécurité aux personnes et des communications et des données automatisées afin de surveiller et gérer plus facilement les actifs mobiles. La gamme de produits de l'entreprise comprend les produits de suivi d'actifs SmartOne, reconnus par l'industrie, les transmetteurs satellites commerciaux IdO et les modems Duplex de transmission de données par satellite, l'innovateur point d'accès IP sans fil par satellite Sat-Fi2 et toute la gamme de produits SPOT® pour la sécurité personnelle, les actifs et les appareils de communication, tous offerts avec une variété de forfaits de services de données. Pour plus d'informations concernant Globalstar, visitez globalstar.com.

À propos de SPOT :

SPOT LLC, une filiale de Globalstar, Inc. fournit des appareils de communication et de suivi par satellite à prix abordable pour une utilisation dans les secteurs des loisirs et des affaires. Les appareils de messagerie SPOT utilisent autant le réseau de satellites GPS que le réseau de satellites Globalstar pour transmettre et recevoir des messages textes et des coordonnées de localisation GPS. Depuis 2007, SPOT assure une tranquillité d'esprit en permettant à ses clients de rester en contact avec leurs proches, leurs amis et leurs collègues de travail, de manière entièrement autonome de la couverture cellulaire. SPOT a aussi participé au lancement de plus de 7 000 interventions de sauvetage dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site FindMeSPOT.com.

Veuillez prendre note que tous les produits SPOT décrits dans ce communiqué de presse sont des produits de SPOT LLC, entreprise qui n'est reliée d'aucune manière que ce soit à Spot Image de Toulouse en France ou à Spot Image Corporation de Chantilly en Virginie. SPOT Connect est une marque de commerce de SPOT LLC. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

À propos de Jeep :

Construite sur un héritage légendaire depuis plus de 75 ans, la Jeep est un authentique VUS avec des capacités en tête de sa catégorie, un savoir-faire et une polyvalence de premier ordre pour les gens qui recherchent des déplacements exceptionnels. La marque Jeep représente le symbole d'une invitation à vivre pleinement sa vie en proposant une gamme complète de véhicules qui continuent d'offrir à ses propriétaires un sentiment de sécurité leur permettant d'entreprendre n'importe quel voyage en toute confiance.

La gamme de véhicules Jeep comprend les Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Renegade et Wrangler. Pour répondre à la demande des consommateurs du monde entier, tous les modèles de Jeep vendus en dehors de l'Amérique du Nord sont disponibles en configuration de conduite des deux côtés et avec des options de groupes propulseurs fonctionnant à essence et au diesel. Jeep fait partie du portefeuille de marques proposé par le constructeur automobile mondial Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Pour plus d'informations concernant FCA (NYSE : FCAU/ MTA : FCA), veuillez visiter le site www.fcagroup.com.

