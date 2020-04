Cannara Biotech Inc. présente ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2020





La société dispose d'un bon financement et de ressources suffisantes pour atteindre d'importants jalons commerciaux au second semestre de 2020

VANCOUVER, le 16 avril 2020 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (CSE: LOVE) (OTCBQ: LOVFF) (FRA: 8CB), une entreprise de cannabis intégrée verticalement et axée sur la culture intérieure, la transformation et la vente de cannabis séché et de produits infusés au cannabis de première qualité, a annoncé aujourd'hui la publication de ses résultats financiers pour les périodes de trois et six mois closes le 29 février 2020. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS

Le 31 janvier 2020, la Société, par l'entremise de sa filiale, Cannara Biotech (Québec) Inc. (« Cannara QC »), a obtenu sa licence de Santé Canada pour la phase 1 de son installation de Farnham . Par conséquent, ses activités de culture ont été officiellement lancées le 3 février 2020.

pour la phase 1 de son installation de . Par conséquent, ses activités de culture ont été officiellement lancées le 3 février 2020. La Société anticipe que sa première récolte aura lieu le 20 avril 2020 et , selon le plan actuel, elle estime pouvoir générer deux récoltes par semaine par la suite. La zone multifonctionnelle de 170 000 pieds carrés, qui comprend des capacités de transformation de pointe, a une capacité de culture annuelle estimée à 20 000 kg par année.

« Du point de vue de la culture, les 10 premières semaines n'auraient pas pu mieux se dérouler. Les plantes réagissent très positivement aux conditions environnementales à Farnham. Nous cultivons actuellement 16 variétés de génétiques de première qualité soigneusement sélectionnées, et nous disposons d'une banque de plus de 200 souches supplémentaires », a déclaré Barry Laxer, chef de l'exploitation de Cannara Biotech (Québec) Inc.

En ce qui concerne les préoccupations actuelles concernant la COVID-19, l'installation de Farnham n'est pas touchée dans l'ensemble. L'installation a été conçue et est exploitée comme une installation pharmaceutique. Des protocoles en matière d'habillage et des pratiques et équipements sanitaires complets sont en place dans le but précis d'empêcher les contaminations virales et autres contagions étrangères d'entrer dans l'installation. Tous les employés ont reçu des directives et ont été invités à adopter des comportements de distanciation sociale exemplaires. Sinon, l'installation est exploitée selon le protocole régulier, mais avec un sens de l'observation et un sentiment de vigilance accrues. À l'heure actuelle, plus de 50 employés travaillent à l'établissement de Farnham, et l'embauche se poursuit parallèlement à l'augmentation des activités.

« Sur le plan financier, Cannara est bien nantie avec plus de 14 millions de dollars en liquidités à la fin de février, ce qui lui procure suffisamment de fonds pour permettre à la Société d'exécuter son plan d'affaires et d'atteindre les jalons commerciaux dès la deuxième moitié de 2020 », ajoute Lennie Ryer, chef de la direction financière de Cannara.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

La Société mène ses activités dans deux secteurs opérationnels : 1) Les activités intérieures de cannabis qui comprennent la culture, la transformation et la vente de cannabis séché et de produits infusés au cannabis de première qualité destinés exclusivement au marché canadien (les activités canadiennes) et 2) le commerce électronique au détail d'une sélection des meilleurs produits de CBD dérivés du chanvre voué exclusivement au marché des États-Unis (les activités américaines).

Activités canadiennes

Pour les périodes de trois et six mois closes le 29 février 2020, le secteur opérationnel n'avait pas encore généré de revenus liés au cannabis provenant de ses activités canadiennes étant donné que les activités de culture ont débuté en février 2020 suite de l'octroi de la licence de culture. Au 29 février 2020, Cannara QC n'avait pas encore effectué sa première récolte.

Pour la période de trois mois close le 29 février 2020, le secteur opérationnel a engagé des dépenses d'exploitation de 2 666 770 $ comparativement à 1 375 075 $ pour la même période lors de l'exercice précédent, ce qui s'est traduit par une augmentation défavorable des dépenses de 1 291 695 $.

Pour la période de six mois close le 29 février 2020, le secteur opérationnel a engagé des dépenses d'exploitation de 4 522 784 $ comparativement à 3 565 846 $ pour la même période lors de l'exercice précédent, ce qui s'est traduit par une augmentation défavorable des dépenses de 956 938 $.

L'augmentation des dépenses d'exploitation est principalement attribuable aux facteurs suivants :

Une augmentation de 669 025 $ et de 729 280 $ en frais généraux et administratifs pour les périodes de trois et six mois en raison des dépenses engagées pour préparer et lancer les activités à l'installation de Farnham , y compris les coûts d'entretien général de l'immeuble et les coûts d'assurance supplémentaires;

de 729 280 $ en frais généraux et administratifs pour les périodes de trois et six mois en raison des dépenses engagées pour préparer et lancer les activités à l'installation de , y compris les coûts d'entretien général de l'immeuble et les coûts d'assurance supplémentaires; Une augmentation de 439 812 $ et de 370 809 $ des dépenses en salaires et avantages sociaux pour les périodes de trois et six mois à la suite des nouvelles embauches de personnel en vue d'être prêt à débuter les opérations et la culture dès la réception de la licence de Santé Canada ;

de 370 809 $ des dépenses en salaires et avantages sociaux pour les périodes de trois et six mois à la suite des nouvelles embauches de personnel en vue d'être prêt à débuter les opérations et la culture dès la réception de la licence de Santé ; Une augmentation de 368 675 $ et de 598 050 $ en recherche et développement pour les périodes de trois et six mois en raison des dépenses initiales engagées pour la recherche, les essais et l'élaboration de méthodologies de culture pour Cannara et les coûts de matériels et de main-d'oeuvre liés à sa première récolte (voir la note 12 des états financiers consolidés intérimaires résumés);

Une augmentation de 133 693 $ en frais liés aux relations avec les investisseurs pour la période de six mois puisque l'entreprise est devenue publique le 14 janvier 2019. Les frais liés aux relations avec les investisseurs pour la période de trois mois étaient semblables à ceux de la même période pour l'exercice précédent;

Une diminution de 99 108 $ et de 347 602 $ des frais de marketing pour les périodes de trois et six mois puisque la Société a reporté ses frais de marketing jusqu'à ce qu'elle reçoive sa licence pour développer davantage son portefeuille de produits de cannabis;

de 347 602 $ des frais de marketing pour les périodes de trois et six mois puisque la Société a reporté ses frais de marketing jusqu'à ce qu'elle reçoive sa licence pour développer davantage son portefeuille de produits de cannabis; Une diminution de 78 663 $ et de 511 647 $ des honoraires professionnels pour les périodes de trois et six mois découlant des dépenses engagées au cours de la même période au cours de l'année précédente pour préparer la Société à devenir une entité cotée en bourse à la Bourse du Canada .

La perte d'exploitation pour les périodes de trois et six mois closes le 29 février 2020 était de 2 666 770 $ et de 4 522 784 $ comparativement à 1 375 075 $ et 3 565 846 $ pour les mêmes périodes lors de l'exercice précédent.

Activités américaines

Pour la période de trois mois close le 29 février 2020, la Société a généré des revenus de la vente de ses produits de 7 354 $ et engagé 7 947 $ en coûts associés aux biens vendus, ce qui a entraîné une perte de 593 $ comparativement à zéro pour la même période lors de l'exercice précédent. Le secteur opérationnel a engagé des dépenses d'exploitation de 522 053 $ comparativement à 458 451 $ pour la même période lors de l'exercice précédent, ce qui s'est traduit par une augmentation défavorable des dépenses de 63 602 $.

Pour la période de six mois close le 29 février 2020, la Société a généré des revenus de la vente de ses produits de 13 075 $ et engagé 11 870 $ en coûts associés aux biens vendus, ce qui a entraîné un bénéfice de 1 205 $ comparativement à zéro pour la même période lors de l'exercice précédent. Le secteur opérationnel a engagé des dépenses d'exploitation de 1 123 022 $ comparativement à 458 451 $ pour la même période lors de l'exercice précédent, ce qui s'est traduit par une augmentation défavorable des dépenses de 664 571 $.

Pour la période de trois mois close le 29 février 2020, le secteur opérationnel relié aux activités américaines a enregistré une perte d'exploitation de 522 646 $, dont 314 609 $ sont attribuables aux actionnaires de la Société, comparativement à 458 451 $ pour la même période de l'exercice précédent, dont 324 842 $ étaient attribuables aux actionnaires de la Société.

Pour la période de six mois close le 29 février 2020, le secteur opérationnel relié aux activités américaines a enregistré une perte d'exploitation de 1 121 817 $, dont 692 012 $ sont attribuables aux actionnaires de la Société, comparativement à 458 451 $ pour la même période de l'exercice précédent, dont 324 842 $ étaient attribuables aux actionnaires de la Société.

Autre

Afin d'optimiser ses flux de trésorerie au moyen de l'espace inoccupé de son installation de Farnham, la Société a loué à trois locataires une surface de 423 551 pieds carrés de la superficie totale de 625 000 pieds carrés disponible.

Pour les périodes de trois et six mois closes le 29 février 2020, la Société a généré des revenus de location de 641 480 $ et de 1 169 008 $ comparativement à 518 438 $ et à 1 036 881 $ au cours de la même période de l'exercice précédent, en raison de l'ajout d'un nouveau locataire. Afin de réaliser ces revenus de location au cours des périodes de trois mois et six mois closes le 29 février 2020, la Société a dépensé 190 352 $ et 219 984 $ en coûts d'exploitation des baux comparativement à 81 836 $ et 134 374 $ au cours des mêmes périodes de l'exercice précédent. L'augmentation des dépenses d'exploitation des baux est attribuable aux coûts d'exploitation du nouveau locataire ainsi qu'aux dépenses générales d'exploitation et d'entretien engagées pour les locataires.

Pour les périodes de trois et six mois closes le 29 février 2020, le secteur a généré 470 727 $ et 968 623 $ en bénéfice opérationnel, ce qui est comparable aux revenus de 436 602 $ et 902 507 $ gagnés au cours de la même période de l'exercice précédent. Le revenu supplémentaire du nouveau locataire a été contrebalancé par l'augmentation des dépenses générales d'exploitation et d'entretien engagées pour le compte des locataires.

La perte nette du secteur opérationnel pour la période de trois mois close le 29 février 2020 était de 547 656 $ comparativement à 2 178 400 $ pour la même période de l'exercice précédent, ce qui a entraîné une diminution favorable de 1 630 744 $. La perte nette du secteur opérationnel pour la période de six mois close le 29 février 2020 était de 1 033 471 $ comparativement à 2 292 855 $ au cours de la même période de l'exercice précédent, ce qui a entraîné une baisse favorable de 1 259 384 $.

Résultats globaux

Pour la période de trois mois close le 29 février 2020, la Société a généré une perte globale consolidée de 3,7 millions de dollars ou une perte par action de 0,01 $ comparativement à 4 millions de dollars ou une perte par action de 0,01 $ au cours de la même période de l'exercice précédent.

Pour la période de six mois close le 29 février 2020, la Société a déclaré une perte globale consolidée de 6,7 millions de dollars ou une perte par action de 0,01 $ comparativement à 6,3 millions de dollars ou une perte par action de 0,01 $ au cours de la même période de l'exercice précédent.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES EN CAPITAL

La Société a déclaré un fonds de roulement net de 7 433 349 $ au 29 février 2020 (22 737 628 $ au 31 août 2019). La baisse du fonds de roulement net est principalement attribuable à la classification de la nouvelle hypothèque comme passif courant dans les états consolidés intermédiaires résumés de la situation financière, puisque l'entente prévoit une condition selon laquelle l'hypothèque est remboursable sur demande. Au 29 février 2020, la trésorerie de la Société s'élevait à 14 559 795 $ (26 505 992 $ au 31 août 2019). De ce montant-là, 9 048 838 $ (18 905 198 $ au 31 août 2019) sont détenus par Cannara, Cannara OPS et Cannara QC et sont destinés aux activités canadiennes et autres de la Société, et 5 510 957 $ (7 600 794 $ au 31 août 2019) sont détenus par Global shopCBD.com et ShopCBD.com pour financer les activités aux États-Unis.

La Société estime avoir dépensé la majeure partie du capital requis pour mettre en oeuvre la phase 1 de l'installation de Farnham. Au cours de l'exercice qui se terminera le 31 août 2020, la Société prévoit investir davantage en équipements de production lié à l'emballage et aux dérivés du cannabis.

La Société prévoit qu'en date du 29 février 2020, ses liquidités actuelles lui permettront de financer ses dépenses d'exploitation pour au minimum les 12 prochains mois suivant cette date.

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Pour les périodes de trois et six mois closes le 29 février 2020, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation s'élevaient à 1 426 337 $ et 4 810 062 $. Les flux de trésorerie utilisés pour les activités d'exploitation étaient principalement destinés aux dépenses liées aux salaires du personnel, aux dépenses visant à finaliser la construction de la phase 1 de l'installation de Farnham et à lancer les opérations, y compris les frais en recherche et développement liés aux activités de culture, les honoraires professionnels pour le développement des activités commerciales de la Société, les primes d'assurance supplémentaires pour couvrir une installation de cannabis construite à des fins particulières et ses bureaux, les frais de déplacement et les dépenses associées à une entreprise publique.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Pour la période de trois mois close le 29 février 2020, les liquidités utilisées pour les activités de financement étaient de 17 812 $, dont 75 000 $ étaient attribuables aux versements de capital sur l'hypothèque contracté avec une institution financière canadienne, 159 792$ étaient reliés aux intérêts payés sur les prêts hypothécaires et 79 976 $ étaient reliés aux paiements liés aux contrats de location, compenser par un montant de 300 000$ reçu suite à l'exercice des bons de souscription

Pour la période de six mois close le 29 février 2020, les liquidités utilisées pour les activités de financement étaient de 417 279 $, principalement attribuables au produit de 6 000 000 $ lié à un prêt hypothécaire de premier rang auprès d'une institution financière canadienne et d'un montant de 320 000$ reçu suite à l'exercice des bons de souscription, contrebalancé par le remboursement du capital de 6 000 000 $ pour le prêt hypothécaire en cours à un prêteur privé lié, le paiement des intérêts sur les prêts hypothécaires de 461 660 $ et de 148 880 $ pour les paiements liés aux contrats de location.

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Pour la période de trois mois close le 29 février 2020, les liquidités utilisées pour les activités d'investissement étaient de 943 647 $, principalement attribuables à la construction et à l'acquisition d'équipements de production de 945 344 $ visant à rendre la phase 1 de l'installation de Farnham opérationnelle, et à l'investissement de 95 551 $ pour le développement technique de sa plateforme de commerce électronique en ligne relative à ses activités aux États-Unis, contrebalancé par les intérêts courus de 97 248 $ se rapportant aux intérêts gagnés sur le solde de trésorerie détenu à la Banque Canadienne Impériale du Canada (« Banque CIBC »).

Pour la période de six mois close le 29 février 2020, les liquidités utilisées pour les activités d'investissement étaient de 6 699 109 $, principalement attribuables à la construction et à l'acquisition de matériel de production de 6 730 924 $ visant à rendre la phase 1 de l'installation de Farnham opérationnelle, et à l'investissement de 154 214 $ pour le développement technique de sa plateforme de commerce électronique en ligne relative à ses activités aux États-Unis, contrebalancé par les intérêts courus de 186 029 $ se rapportant aux intérêts gagnés sur le solde de trésorerie détenu à la Banque CIBC.

Il n'y a aucune restriction quant à la capacité de la Société d'utiliser ses liquidités pour ses besoins opérationnels pendant qu'elle accumule des intérêts sur le solde inutilisé.

ACTIONS EN CIRCULATION

Au moment de la préparation du présent rapport, la Société avait 709 970 705 actions ordinaires en circulation. Il y avait 11 748 710 bons de souscription et 38 221 000 options émises.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour consulter les états financiers complets et le rapport de gestion pour les périodes de trois et six mois closes le 29 février 2020, ou pour des renseignements complémentaires sur la Société ou ses documents publics, consulter le site www.sedar.com ou le site Web de la Société.

Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) a construit une des installations de culture intérieure de cannabis les plus importantes au Canada et la plus vaste au Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara Biotech Inc. produira du cannabis de première qualité cultivé à l'intérieur, ainsi que des produits infusés au cannabis destinés aux marchés canadiens et internationaux.

Le marché boursier canadien et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de publication de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

About Cannara Biotech

Cannara Biotech (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) has built one of the largest indoor cannabis cultivation facilities (625,000 square feet) in Canada and the largest in Quebec. Leveraging Quebec's low electricity costs, Cannara Biotech's facility will produce premium-grade indoor cannabis and cannabis-infused products for the Canadian and international markets.

The CSE nor its Regulation Services Provider accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Cautionary Statement Regarding "Forward-Looking" Information

This information release contains certain forward-looking information. Such information involves known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause actual results, performance or achievements to be materially different from those implied by statements herein, and therefore these statements should not be read as guarantees of future performance or results. All forward-looking statements are based on the Company's current beliefs as well as assumptions made by and information currently available to it as well as other factors. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release. Due to risks and uncertainties, including the risks and uncertainties identified by the Company in its public securities filings, actual events may differ materially from current expectations. The Company disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

