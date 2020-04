COVID-19 - Premier bilan du fonds d'urgence pour les étudiants





145 étudiants reçoivent l'aide requise en moins d'une semaine... et 20 650 $ s'ajoutent grâce à la solidarité des employés!

MONTRÉAL, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - Une semaine après la mise en ligne d'un formulaire de demande d'aide financière pour les étudiants visant à soutenir les étudiants éprouvant des difficultés financières en cette période difficile, un peu plus de 500 demandes ont été reçues par l'équipe des Services aux étudiants de l'École de technologie supérieure (ÉTS). De ce nombre, un peu plus de 300 demandes ont été traitées et environ 86 000 $ ont été attribués jusqu'à présent. Le traitement des demandes se poursuit et plusieurs autres étudiants recevront une aide financière sous peu.

L'ÉTS a tout mis en oeuvre pour que les premiers dépôts soient effectués dès cette semaine afin de soulager rapidement les étudiants qui en ont fait la demande. Une première étape est franchie, 145 étudiants recevront une aide financière dans leur compte bancaire dans les prochaines heures.

Rappelons que l'ÉTS annonçait le 30 mars dernier la mise sur pied d'un fonds d'aide d'urgence pour ses étudiants de 250 000 $ auquel l'Association étudiante de l'ÉTS (AÉÉTS) a ajouté une contribution historique de 100 000 $.

Une réponse forte et rapide des employés de l'ÉTS : déjà 20 650 $ amassés

L'élan de générosité s'est aussi fait sentir auprès des employés. En effet, jeudi dernier, avant le long congé de Pâques, François Gagnon, le directeur général de l'ÉTS, invitait le personnel à contribuer à son tour au fonds d'urgence en visant l'objectif d'amasser 10 000 $ en deux mois... Au retour du congé pascal, et en seulement quatre jours, plus de 20 000 $ ont été recueillis.

« Cette réponse extraordinaire des employés de l'École me touche beaucoup et je les en remercie du fond du coeur! J'ai encouragé cette initiative sans attente de notre communauté. Durant le long week-end de Pâques, j'ai parlé à des collègues et à des professeurs pour savoir comment ils allaient, et à leur tour, ils m'interpellaient sur le fonds d'urgence. Je comprends que chacun y a mis un montant à la hauteur de ses moyens pour aider nos étudiants. Je n'avais pas prévu cette grande vague d'entraide envers nos étudiants. Ensemble, nous formons une ÉTS fière et solidaire. C'est émouvant et inspirant! », a précisé le directeur général de l'ÉTS.

Les employés, les enseignants et le Réseau des diplômés ont répondu massivement à l'appel et cette somme s'ajoutera aux 350 000 $ déjà disponibles.

