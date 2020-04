Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec poursuit ses efforts de mobilisation pour envoyer des renforts en CHSLD





QUÉBEC, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a continué, jeudi, de lancer des appels à la mobilisation de tous celles et ceux qui ont des compétences en santé pour venir soutenir le personnel et les résidents des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

« Avec neuf hospitalisations de moins aux soins intensifs par rapport à mercredi, la situation est sous contrôle dans les hôpitaux », a indiqué François Legault, en ajoutant que les défis demeurent dans certains CHSLD et autres milieux de vie qui accueillent des aînés. En date d'aujourd'hui, 55 milieux de vie sur les 2600 présentent une situation plus délicate. « Le manque de personnel dans les CHSLD est l'enjeu prioritaire », a réitéré le premier ministre.

2?000 médecins répondent à l'appel du premier ministre pour prêter main-forte en CHSLD

À la suite de l'appel lancé hier par le premier ministre, un peu plus de 2?000 médecins ont levé la main. M. Legault a tenu à les remercier pour leur aide et leur contribution. Il est pleinement conscient du grand défi qui attend les médecins, le personnel infirmier ainsi que les préposées et préposés aux bénéficiaires, qui ne sont pas nécessairement habitués à travailler ensemble.

«?Je sais que ça ne va pas être facile d'ajuster les tâches de chacun. Je sais que ça ne va pas être parfait, qu'il va falloir s'ajuster au fur et à mesure, mais nous faisons face à une situation exceptionnelle. Je demande à tout le monde de mettre un peu d'eau dans son vin. Je suis convaincu qu'avec la bonne volonté de tous les Québécois, on va arriver à prendre soin de nos aînés les plus vulnérables?», a indiqué le premier ministre.

Aussi, à partir d'aujourd'hui, les finissants en soins infirmiers et dans les autres domaines de la santé vont également être appelés en renfort dans le réseau et les volontaires seront déployés au cours des prochains jours. Dans un deuxième temps, un appel sera lancé à l'ensemble des étudiants provenant des autres programmes afin qu'ils viennent travailler comme préposés aux bénéficiaires dans le réseau.

Tous ces renforts s'ajouteront aux milliers de personnes qualifiées qui se sont inscrites sur le site «?Je contribue?».

Demande formulée au fédéral pour des renforts médicaux de l'armée canadienne

Le premier ministre Legault a annoncé que son gouvernement a officiellement demandé au gouvernement fédéral de mettre à disposition l'équipe médicale de l'armée pour venir en renfort dans les endroits les plus critiques. Tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont qualifiés seront les bienvenus pour venir aider dans les CHSLD.

Changements à la méthodologie pour compter les décès

Le premier ministre a dressé le bilan le plus récent en lien avec la pandémie de la COVID?19. Le Québec compte 15?857 cas confirmés et le bilan des décès est de 630, soit 143 de plus que la veille. M. Legault a toutefois indiqué que la majorité des 143 nouveaux décès annoncés aujourd'hui ne sont pas survenus au cours des dernières 24 heures. En effet, au cours des derniers jours, la Santé publique a modifié son système de saisie de données, en plus de terminer des enquêtes épidémiologiques sur plusieurs cas de décès des derniers jours, ce qui explique le bilan à la hausse.

Le premier ministre a invité les Québécois à ne pas s'alarmer, expliquant qu'à la différence d'autres États, le Québec a fait le choix de dévoiler tous les décès associés à la COVID-19, qu'il y ait eu des tests ou non sur les personnes atteintes, par souci de transparence et pour avoir le portrait le plus précis possible de la pandémie.

Remerciements du jour

Le premier ministre a profité de son point de presse quotidien pour remercier des personnes qui veillent sur les Québécois dans l'ombre : les télécommunicateurs d'urgence, qui reçoivent les appels au 911, ainsi que les premiers répondants, tels que les pompiers, policiers, ambulanciers et paramédics. «?Toutes ces personnes qui veillent sur nous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, merci beaucoup pour votre travail?», a conclu François Legault.

Citations :

«?La situation est sous contrôle dans les hôpitaux, mais c'est dans certains CHSLD que la situation est critique. Hier, j'ai fait un appel à l'aide aux médecins pour qu'ils viennent nous aider dans les CHSLD. Depuis hier, environ 2?000 médecins ont levé la main pour venir en renfort dans nos CHSLD. Je suis vraiment très content de cette réponse. Je veux remercier sincèrement les médecins pour ce geste, mais aussi toutes les personnes qui veulent venir aider. On a déjà commencé à embaucher des personnes qui répondent à nos besoins et on va continuer de le faire.?»

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du mercredi 15 avril 2020, à 18 h, il y a au Québec 15?857 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19.

Actuellement, 1?018 personnes sont hospitalisées, dont 209 personnes aux soins intensifs, une diminution de 9.

Le bilan des décès s'élève à 630 au Québec.

Rappel des consignes :

Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, il est important, notamment :

de se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, durant vingt secondes, particulièrement lorsqu'on arrive de l'extérieur?;

de se désinfecter les mains avec une solution à base d'alcool si l'on n'a pas accès à de l'eau et à du savon?;

de conserver une distance de deux mètres avec les autres personnes?;

d'éviter tout rassemblement?;

de rester chez soi, sauf en cas de nécessité.

En cas d'apparition de symptômes :

s'isoler?;

tousser à l'intérieur de son coude?;

jeter ses mouchoirs immédiatement après leur utilisation et se laver les mains par la suite?;

consulter le Guide autosoins ou appeler la ligne 1 877 644-4545 pour connaître les mesures à prendre.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne coronavirus selon l'indicatif régional de votre localité :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

