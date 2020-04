La SAQ met en place des initiatives pour appuyer les Québécois





MONTRÉAL, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - Sensible aux conséquences de la pandémie sur de nombreux citoyens Québécois, clients et partenaires, la SAQ adopte une série de mesures pour contribuer à l'effort collectif et venir en aide à ceux qui en ont besoin.

Maintien des dons et commandites

La SAQ maintient son programme de dons et commandites et continuera d'honorer son soutien aux quelque 300 organismes communautaires, fondations et festivals qu'elle appuie dans l'ensemble des régions du Québec et ce, même si les événements doivent être annulés en raison du contexte actuel. Elle souhaite ainsi continuer d'appuyer des secteurs durement éprouvés par la crise et contribuer à assurer la perennité de l'offre culturelle au Québec.

Stocks d'alcool 94 % à la disposition des établissements de santé

Afin de pallier la pénurie actuelle de produits désinfectants, la SAQ a gelé ses stocks d'alcool 94 % afin de les mettre à la disposition du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Déjà, la SAQ a fait don de quelque 1 500 bouteilles d'alcool 94 % à une dizaine de centres hospitaliers du Québec.

Aide alimentaire

En plus du don d'urgence de 1 M$ versé au réseau des Banques alimentaires du Québec le 18 mars dernier, la SAQ continue d'encourager les initiatives qui visent à soutenir les Québécois en situation précaire. C'est ainsi qu'elle a remis un don de 50 000 $ à la Tablée des Chefs qui a lancé l'offensive appelée « Les cuisines solidaires ». L'objectif est de créer un inventaire d'urgence d'environ 1,6 million de repas qui seront stockés et distribués par les Banques alimentaires du Québec aux clientèles ayant besoin de plats préparés et non simplement de denrées.

Report de la hausse des prix

Considérant les pressions économiques sur plusieurs ménages, la SAQ a convenu avec ses fournisseurs de reporter à une date ultérieure la hausse du prix de détail sur les vins et spiritueux qui est normalement prévue en mai. Alors que les baisses de prix sont permises en continu, la SAQ limite les hausses de prix à deux plages annuelles prédéterminées, soit en mai et en novembre. La nouvelle date d'entrée en vigueur des prix révisés sera déterminée en fonction de l'évolution de la crise actuelle.

Soutien aux restaurateurs

Le milieu de la restauration est particulièrement affecté par la pandémie et la SAQ a à coeur d'offrir son appui à ses partenaires. Elle a ainsi déployé une nouvelle procédure afin de faciliter les retours de produits et assoupli les modalités de paiement des titulaires de permis. De plus, elle met à profit ses différentes plateformes pour faire la promotion du service de commandes pour emporter ou en livraison offert par certains établissements.

Service de livraison à domicile

Depuis le 6 avril dernier, les clients qui sont en isolement volontaire ou qui souhaitent limiter leurs déplacements peuvent à nouveau recevoir leur commande SAQ directement à la maison plutôt qu'à un comptoir postal. Le service de livraison à domicile pour les achats en ligne a été rétabli et est dorénavant assuré par Purolator. Les frais de livraison sont maintenus à 12 $ et continuent d'être versés au réseau des Banques alimentaires du Québec.

Gel des salaires des dirigeants

La SAQ a décidé de geler les salaires de ses dirigeants pour l'année financière 2020-2021. Elle annonce également le report du versement de la rémunération variable liée à la performance de ses employés non syndiqués pour l'exercice 2019-2020, qui est incluse dans leur rémunération globale, au mois de septembre 2020, soit vers la fin du deuxième trimestre de l'exercice financier actuel.

Dans le contexte sanitaire et économique extrêmement difficile que traversent actuellement de nombreux Québécois, la SAQ souhaite que ses décisions et la poursuite de ses opérations puissent lui permettre de continuer à partager auprès de ceux qui en ont besoin.

