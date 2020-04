COVID-19 - Montréal lance des appels automatisés à près de 225 000 personnes aînées afin de les diriger vers les bonnes ressources





MONTRÉAL, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - En cette période de pandémie, plusieurs personnes aînées sont isolées, ce qui accroît leur vulnérabilité. Il est d'autant plus important de veiller à ce qu'elles sachent vers quelles ressources se tourner en cas de besoin. C'est dans cette optique que l'agglomération de Montréal et la Direction régionale de santé publique (DRSP), en collaboration avec le 211, lancent des appels automatisés destinés aux personnes aînées de l'agglomération. Au cours des prochaines semaines, près de 225 000 personnes de 70 ans et plus seront contactées.

« Effectués en français et en anglais, les appels permettront de repérer les personnes aînées fragilisées, en détresse ou ayant des besoins urgents, afin de les référer aux ressources disponibles pour répondre à leurs besoins, ou les diriger vers les CLSC, si nécessaire. Ces appels permettront également de documenter les besoins des personnes aînées et d'ajuster les interventions et les ressources communautaires dédiées à cette portion de la population, dans le contexte actuel », explique la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les personnes qui recevront ces appels au cours des prochaines semaines sont invitées à écouter le message jusqu'à la fin pour connaître les différentes ressources disponibles et les consignes à suivre. La population qui compte parmi ses proches des personnes âgées de 70 ans et plus est également invitée à aborder avec elles la possibilité qu'un tel appel leur parvienne dans les prochaines semaines.

