COVID-19 : La Ville de Montréal et le Bureau du taxi de Montréal (BTM) annoncent une aide financière de 260 000 $ afin de soutenir l'industrie du taxi dans la mise en place de mesures de prévention





MONTRÉAL, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - Afin de sécuriser le service de transport par taxi face à la crise de la COVID-19, la Ville de Montréal, en collaboration avec le BTM, annonce l'octroi d'une aide financière d'un montant de 260 000 $ dans le cadre d'un programme exceptionnel de soutien à l'industrie du taxi.

Ce programme vise à supporter l'industrie, tant en matière de sécurité que sur le plan financier, en remboursant l'achat de matériel et d'équipements préventifs pour limiter la propagation de la COVID-19.

Dès aujourd'hui, le BTM communiquera avec les différents acteurs de l'industrie du taxi afin de déterminer le montant de la subvention qui peut leur être alloué. Le montant accordé est déterminé en proportion du nombre de véhicules toujours en activité détenus par chaque intermédiaire de même qu'en fonction de leurs besoins et de leurs services. Ainsi, les véhicules desservant les services essentiels, notamment les hôpitaux et le transport adapté, seront priorisés afin de répondre aux recommandations de l'Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ). Les chauffeurs de taxis sont invités à communiquer avec leurs intermédiaires pour discuter du programme.

« Les chauffeurs de taxis occupent présentement une position aussi indispensable que critique dans la gestion de la crise de la COVID-19 en matière de transport. En effet, des milliers de transports s'effectuent encore chaque jour à Montréal, dont nombreux, se font afin d'assurer à la population montréalaise un accès à des services essentiels et des soins de santé. », a mentionné André Poisson, directeur général du BTM.

« Face à la crise, l'industrie du taxi s'est mobilisée pour éliminer, au meilleur de ses capacités, le risque potentiel de contamination en suivant les directives de l'INSPQ. Toutefois, la mise en place de ces mesures est exigeante et coûteuse. Cette aide financière vise donc à supporter l'industrie dans ses efforts de prévention. Elle permettra aux chauffeurs de continuer à faire leur travail auprès de l'ensemble de la population montréalaise, tout en assurant leur sécurité ainsi que celle de leur entourage et de leur clientèle. », a ajouté Sophie Mauzerolle, présidente du conseil d'administration du Bureau du taxi et conseillère associée en urbanisme et mobilité au comité exécutif.

« La STM salue cette initiative afin de mieux desservir sa clientèle. En effet, normalement, des centaines des chauffeurs de taxi travaillent annuellement avec la STM afin d'offrir des services de transport adapté. Les mesures annoncées vont permettre à la STM de répondre, de nouveau, et avec agilité, aux nombreuses demandes de déplacements essentiels et ce, dans des conditions sécuritaires et rassurantes tant pour les chauffeurs que les usagers. », a complété M. Luc Tremblay, directeur général de la STM.

Liste du matériel et des équipements admissibles*

1. Installation de cloisons protectrices dans les taxis

L'installation d'une cloison protectrice, entre l'avant et l'arrière de la voiture afin de séparer complètement le chauffeur de ses passagers, est reconnue par le programme d'aide financière.

2. Achat de produits sanitaires de nettoyage et d'équipements préventifs

Plusieurs produits sont couverts par l'aide financière. Ces produits concerne tant ceux mis à la disposition des chauffeurs que de leur clientèle :

Vaporisateurs antibactériens

Solutions hydroalcooliques

Lingettes désinfectantes

Masques et gants médicaux

3. Nettoyage du véhicule à la vapeur sèche

Le BTM mettra à la disposition de l'industrie un lave-auto écologique mobile à la vapeur sèche qui pourra être utilisé par tous les véhicules de taxi. Le procédé de nettoyage à sec est très rapide et se fait en 10 minutes tout en assurant une décontamination.

Le lave-auto sera installé au BTM (4949, rue Molson). Les chauffeurs de taxi pourront se présenter au lave-auto sur rendez-vous.

*Les montants d'aide financière seront octroyés proportionnellement à la flotte de véhicules. En cas d'incertitude, veuillez confirmer le montant auquel vous avez droit auprès du BTM avant d'engager les dépenses.

Bureau du taxi de Montréal

Le Bureau du taxi de Montréal (BTM) est une société paramunicipale de la Ville de Montréal. Sa mission est de contribuer au développement de l'industrie du transport par taxi et par limousine, d'offrir des services à cette industrie, d'encadrer et d'améliorer ce service, la sécurité des chauffeurs et des usagers ainsi que les compétences des chauffeurs. Le BTM offre des services de renouvellement des permis de conduire et d'immatriculation des véhicules dans le cadre d'une entente avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

