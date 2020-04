Avis de TFI International relatif à son assemblée annuelle des actionnaires





MONTRÉAL, 16 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), chef de file nord-américain de l'industrie du transport et de la logistique, rappelle aux actionnaires que son assemblée annuelle des actionnaires (l' « assemblée ») sera tenue le mardi 21 avril 2020, à 13h30 (heure de l'Est).



À la lumière de la pandémie de COVID-19 et afin de se conformer aux décrets gouvernementaux interdisant les réunions en salle, l'assemblée sera accessible par conférence téléphonique. Le numéro à composer est le (877) 223-4471. Veuillez appeler 10 minutes avant le début de l'assemblée. Durant l'assemblée téléphonique, les actionnaires auront l'opportunité de poser des questions à la direction de TFI International.

TFI International a pris des mesures pour tenir l'assemblée en toute conformité aux décrets gouvernementaux relatifs à la COVID-19, incluant la participation à distance du président de l'assemblée, des scrutateurs pour l'assemblée et d'autres. TFI International invite les actionnaires à participer à l'assemblée par téléphone.

Les actionnaires sont priés de voter avant l'assemblée en retournant leur formulaire de procuration ou leur formulaire d'instruction de vote, en votant en ligne ou en composant le numéro sans frais figurant sur le formulaire de procuration ou d'instruction de vote. La date butoir pour voter par procuration est le lundi 20 avril 2020, à 17h00 (heure de l'Est).

Lors de l'assemblée, les actionnaires éliront les administrateurs de TFI International et nommeront son auditeur.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États?Unis, au Canada et au Mexique par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes:

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com .

Renseignements:

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

(647) 729-4079

abedard@tfiintl.com

