La filiale EDAROTH du Groupe SNC-Lavalin obtient un mandat dans le cadre d'un projet majeur de logement





MONTRÉAL, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - EDAROTH - une filiale en propriété exclusive de l'entité Atkins de SNC-Lavalin (TSX: SNC) - a obtenu le mandat de fournir des solutions de conception de bout en bout dans le cadre d'un projet majeur de logement d'une valeur d'un milliard de livres au Pays de Galles, au Royaume-Uni.

Dans le cadre de cette entente de quatre ans, EDAROTH travaillera avec les autorités locales et les associations de logement pour aider à atteindre les objectifs en matière de logement. Elle fournira une expertise en conception et en ingénierie, les plus récentes techniques de fabrication hors chantier et des partenariats de gestion de la construction, favorisant la construction de nombreuses nouvelles maisons écoénergétiques à un rythme rapide et à un coût du cycle de vie considérablement réduit comparativement aux nouvelles constructions traditionnelles.

Les solutions de conception de bout en bout d'EDAROTH privilégient également les projets de friche et les terres sous-utilisées au sein des communautés existantes pour construire des maisons qui répondent aux défis sociaux et économiques.

« Il y a un besoin urgent de logements abordables au Royaume-Uni et ailleurs. Ce défi mondial est un problème de longue date qui ne sera résolu que par l'innovation et de nouvelles façons de travailler, a déclaré Philip Hoare, président. Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet, SNC-Lavalin.

Notre place dans ce projet représente un jalon important pour EDAROTH, alors que nous cherchons à travailler en partenariat avec les clients pour réaliser des ensembles domiciliaires durables et bien réfléchis qui bénéficient d'une conception numérique de pointe, ainsi que d'une fabrication et d'un assemblage hors chantier. »

EDAROTH a récemment dévoilé son premier ensemble résidentiel complété, fournissant des logements sociaux forts nécessaires à Lambeth, dans le sud de Londres.

Pour plus d'informations à propos d'EDAROTH, visitez le site https://edaroth.co.uk/

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

À propos d'Atkins

Atkins (www.atkinsglobal.com) est l'une des sociétés de services-conseils en matière de conception, d'ingénierie et de gestion de projet les plus respectées du monde et compte plus de 18 300 employés au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et Afrique, en Asie-Pacifique et en Europe. Nous établissons des partenariats de confiance à long terme afin de créer un monde où la concrétisation de nos idées améliore des vies. Vous pouvez consulter les projets récents d'Atkins ici.

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 16 avril 2020 à 16:00 et diffusé par :