Alfresco remporte un prix récompensant son service client exceptionnel pour la sixième année consécutive





Alfresco Software, fournisseur de services de contenus open source, a annoncé que le Customer Relationship Management Institute, LLC (CRMI), organisation de premier plan qui récompense les succès en matière de soutien à la clientèle, a récompensé les équipes techniques et de support premium d'Alfresco pour l'excellence de leur service clients. Le Prix NorthFace ScoreBoard (NFSB) d'excellence du service clientèle a été octroyé par le CRMI à Alfresco pour une sixième année consécutive sur la base d'un sondage annuel de plus de 1 000 clients, et de l'analyse de plusieurs milliers de points de données.

Heather Guntrum, directrice de la réussite clients d'Alfresco, a déclaré : « Nous nous réjouissons de ce prix et remercions nos clients pour cette reconnaissance. Ce prix est d'autant plus précieux pour nous dans la mesure où ce sont nos clients qui nous évaluent directement selon leur propre expérience. Nous sommes persuadés que fournir à nos clients des logiciels supérieurs et innovants ne suffit pas. Il faut également, année après année, assurer un service et un support exceptionnels. Je suis immensément fière de nos équipes techniques et de support premium, et je les félicite pour cette reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles. »

Le Prix NorthFace ScoreBoard récompense les entreprises profondément attachées à constamment surpasser les attentes de leurs clients en offrant un excellent service clients. Chaque année, le CRMI examine les résultats d'enquêtes de satisfaction clientèle évaluant plus de 500 entreprises dont beaucoup sont des sociétés internationales, afin de déterminer si celles-ci répondent aux critères du Prix NFSB.

Les entreprises doivent obtenir un taux de satisfaction client de 4,0 ou plus, sur un score maximum possible de 5,0 (ou un système de notation équivalent) sur une période de 12 mois. Alfresco s'est positionnée dans le top 10 %, avec un score de 4,6 sur 5,0, parmi les sociétés évaluées.

John Alexander Maraganis, PDG d'Omega/CRMI, a ajouté : « D'après les analyses et critères rigoureux du CRMI, Alfresco a délivré une expérience de service clients exceptionnelle de manière continue tout au long de l'année 2019, et nous sommes ravis d'annoncer que la société remporte notre Prix NorthFace ScoreBoard (NFSB) 2019 pour l'excellence de son service clients. »

Spécialisé dans la mise en oeuvre de stratégies d'expérience client, le CRMI a créé le Prix NFSB en 2000, en vue de récompenser les organisations dont l'existence se focalise sur la volonté profonde de toujours surpasser les attentes de leurs clients.

À propos d'Alfresco

Alfresco Software, Inc. (« Alfresco ») est une entreprise commerciale de logiciel open source qui développe et commercialise une plateforme commerciale numérique intensive de traitement, de contenu et de gouvernance, native dans le nuage. Il s'agit d'une plateforme intégrée unique construite à partir de zéro par Alfresco et qui est utilisée pour numériser les processus, et gérer les contenus et informations en toute sécurité. Alfresco est utilisé par plus de 1 300 organisations de premier plan, parmi lesquelles figurent Cisco, le Musée canadien des droits de la personne, Delta Dental, Liberty Mutual, LexisNexis, Pitney Bowes, le Comité des chefs d'état-major interarmées, la NASA, RBC Capital Markets et le département de la Marine des États-Unis. Fondée en 2005, Alfresco a son siège à Boston, au Massachusetts, aux États-Unis et des opérations à Atlanta, en Géorgie ; à Maidenhead ; à Londres, au Royaume-Uni et à Sydney, en Australie. Pour de plus amples informations sur Alfresco, veuillez consulter le site http://www.alfresco.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 avril 2020 à 15:25 et diffusé par :