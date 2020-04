Morneau Shepell dévoilera ses résultats du premier trimestre de 2020 et tiendra une conférence téléphonique le vendredi 08 mai 2020





TORONTO, le 16 avril 2020 /CNW/ - Morneau Shepell inc. (TSX : MSI) dévoilera, le jeudi 07 mai 2020, ses résultats du premier trimestre de 2020. Le vendredi, 08 mai à 9.00 h (HNE), Stephen Liptrap et Grier Colter, discuteront de ces résultats au cours d'une conférence téléphonique.

Cette conférence téléphonique est ouverte à toute personne qui désire y participer. Une période de questions suivra la présentation. Les personnes désirant participer à la conférence peuvent composer le 416.340.2217 (code de participant : 3473587) dans la région de Toronto, ou le 1.800.806.5484 (code de participant : 3473587) ailleurs au Canada et aux États-Unis. L'audio-diffusion de cette conférence sera ensuite disponible sur le site Web de Morneau Shepell, à morneaushepell.com.

À propos de Morneau Shepell inc.

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et d'assurance collective, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

