Taulia lance une solution de facturation à démarrage rapide pour aider les entreprises affectées par le COVID-19





Taulia, le chef de file des solutions technologiques de fonds de roulement, annonce ce jour le lancement de Rapid Start Invoicing. Déployable en sept jours tout au plus, la solution Rapid Start Invoicing, aidera les entreprises à réagir face aux perturbations actuelles en donnant à leurs fournisseurs la possibilité d'envoyer des factures par voie électronique et en permettant aux entreprises de continuer à traiter les comptes fournisseurs et à payer les factures dans les temps.

La fermeture des centres de services partagés et d'externalisation des processus signifie que les entreprises ne peuvent plus traiter les factures papier, ce qui perturbe la gestion des comptes fournisseurs et empêche le règlement des factures. En réponse directe à ces fermetures et dans le cadre de notre engagement à soutenir les entreprises durant la crise du COVID-19, Taulia a créé la solution Rapid Start Invoicing, disponible dès maintenant et avec une intégration immédiate des clients.

"Je suis profondément reconnaissant envers notre équipe, qui a su répondre rapidement aux besoins spécifiques de nos clients. Une gestion efficace des comptes fournisseurs permet aux entreprises de générer de la trésorerie pour honorer les commandes et garder leurs employés durant la crise de COVID-19. La solution Rapid Start Invoicing aidera les entreprises à numériser leurs processus de gestion des comptes fournisseurs et régler les paiements dans les délais, voire plus rapidement", souligne Brady Cale, responsable technologique chez Taulia.

Cedric Bru, PDG de Taulia, déclare: "Pour nos clients actuels et potentiels qui peinent aujourd'hui à gérer leur facturation et leur flux de trésorerie en raison des perturbations sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, nous tenons à vous dire: l'aide est en chemin. Nous sommes ici pour répondre aux besoins de votre entreprise, et au fur et à mesure que la situation évoluera, nous continuerons à mettre tout en oeuvre pour aider nos clients et contribuer à la reprise économique au niveau mondial."

Note à l'attention des rédacteurs: Taulia est un fournisseur de premier plan de solutions de fonds de roulement, dont le siège est situé à San Francisco, en Californie. Grâce à l'association unique de sa plateforme technologique de pointe, de ses collaborateurs et de ses processus, Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur que recèle leur chaîne logistique, en effectuant la transition entre des pratiques de gestion des fonds de roulement inefficaces et souvent manuelles et des stratégies d'optimisation des fonds de roulement basées sur la technologie. La vision de Taulia consiste à créer un monde où chaque entreprise peut prospérer en permettant aux acheteurs et aux fournisseurs de choisir quand ils payent et sont payés. Un réseau de 2 millions d'entreprises utilise la technologie de Taulia, qui traite plus de 500 milliards de dollars par an. Certaines des plus grandes entreprises internationales, dont Airbus, AstraZeneca, Dairy Farmers of America, Pfizer, et Vodafone, font confiance à Taulia.

