Bankera lance sa plateforme de banque en ligne





Bankera, un ambitieux projet destiné à créer une néobanque pour l'ère numérique, a commencé à proposer des comptes de paiement à ses clients particuliers et professionnels comme alternative à bas prix et pratique aux comptes bancaires traditionnels. Les clients particuliers et professionnels qui souscrivent au service peuvent déjà bénéficier de comptes IBAN européens spéciaux afin de transférer et de recevoir des fonds par virements SEPA et SWIFT.

Tout le processus d'ouverture de compte à distance a lieu en ligne et peut être effectué rapidement depuis le confort de son domicile. Le service de Bankera comprend aussi un service d'assistance 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

Bankera est essentiellement axée sur la fourniture de services de paiement aux particuliers et aux entreprises actifs dans le domaine du numérique, qu'elle considère comme une niche croissante mais insuffisamment desservie en raison de sa nouveauté et de ses caractéristiques uniques, qui ne sont pas bien comprises par les établissements plus traditionnels. Bankera permet à ses clients de recevoir des fonds en provenance de plateformes d'échange de cryptomonnaies, de programmes d'affiliation ou des recettes de leur activité commerciale en ligne.

«Ayant lancé une entreprise en ligne en 2013, nous avons constaté que les solutions de paiement proposées pour les nouveaux types d'entreprises en ligne, telles que les entreprises de cryptomonnaies ou les entreprises de marketing affilié ou numérique, et leurs clients, sont très limitées et généralement proposées par de petits acteurs de niche, qui ne font pas long feu. Nous voulions mettre en place un prestataire de services de paiement fiable et pérenne pour nous-mêmes ainsi que pour nos clients et partenaires. Nous considérons donc Bankera comme un développement naturel et une intégration verticale de nos activités numériques, ainsi que comme une occasion de proposer à nos clients une montée en gamme sous la forme d'options de paiement en monnaies fiduciaires», a expliqué Vytautas Karalevi?ius, cofondateur de Bankera.

Bankera prévoit ensuite de lancer des cartes de débits virtuelles et physiques, d'abord pour les particuliers, puis pour les professionnels. Directement liées à la plateforme de banque en ligne, elles permettront aux clients de payer à des points de vente en ligne et hors ligne et de retirer du liquide aux guichets automatiques partout dans le monde, ainsi que de suivre leurs dépenses.

En plus de la version web actuellement disponible, Bankera s'emploie à également lancer son service sous la forme d'une application. Les services d'acquisition de paiements, la prise en charge de plusieurs devises, et les virements instantanés comptent parmi les autres fonctionnalités prévues.

À propos de Bankera

Bankera a été fondée par l'équipe lituanienne à la base de SpectroCoin, une plateforme d'échange de cryptomonnaies lancée en 2013, en tant que spin-off en vue d'exploiter la technologie et l'infrastructure disponibles pour créer une solution de paiement traditionnelle.

