Vous n'êtes pas seul : 55 ans d'adaptation au service de la communauté Parkinson





TORONTO, le 16 avril 2020 /CNW/ - La sécurité, la santé et le bien-être de la communauté Parkinson à travers le Canada sont de la plus haute importance pour Parkinson Canada.

C'est pourquoi l'organisme s'efforce de mettre en oeuvre de nouveaux modes de prestation des services, car le coronavirus (Covid-19) a une incidence prolongée sur ses activités. Il y a à peine huit semaines, des milliers de Canadiens auraient inscrit à leur agenda la réunion mensuelle de leur groupe de soutien. D'autres auraient participé à des activités éducatives dans des collectivités d'un océan à l'autre. Aujourd'hui, ils communiquent sur Internet ou par téléphone en essayant de trouver des moyens de bien vivre avec la maladie de Parkinson.

« La nécessité de respecter la distance physique perturbe la routine et complique les symptômes physiques et non moteurs. Les symptômes de la maladie de Parkinson (dépression et anxiété) peuvent amplifier les sentiments de solitude et d'isolement, ce qui rend la vie quotidienne encore plus difficile. C'est pourquoi, plus que jamais, il est important de montrer aux Canadiens atteints de la maladie de Parkinson qu'ils ne sont pas seuls », souligne Karen Lee, directrice générale de Parkinson Canada.

Avril est le Mois de la sensibilisation à la maladie de Parkinson. À cette occasion, la campagne en ligne « Vous n'êtes pas seul » invite les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches aidants à soumettre des histoires personnelles. La campagne met en lumière ces personnes résilientes et les défis quotidiens qu'elles doivent relever.

De plus, à compter d'aujourd'hui, Parkinson Canada redéploie ses ressources pour que les gens puissent bénéficier virtuellement de ses services d'éducation et de soutien, où qu'ils se trouvent. L'événement Facebook en direct d'aujourd'hui comprend une séance de questions et réponses avec des associés à l'information et à la référence de Parkinson Canada, afin d'aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à rester actives et engagées de façon sécuritaire à la maison. En partenariat avec divers experts de tout le pays, la nouvelle programmation permet aux gens de rester en contact les uns avec les autres et avec leurs systèmes de soutien. D'autres événements seront ajoutés au cours des prochaines semaines.

Les changements à Parkinson Canada combinent des mesures strictes de limitation des coûts, l'adaptation de la prestation des programmes et une réduction du personnel, dans le but de mieux servir la communauté Parkinson en cette période d'incertitude et à long terme. L'organisation a réduit son personnel d'environ 30 % (temporairement dans certains cas) en raison des changements apportés à ses activités.

« Nous sommes conscients du fait que les généreux donateurs qui nous permettent d'offrir tous nos programmes et services liés à la maladie de Parkinson font eux aussi face à des pressions financières. Nous leur devons de faire le meilleur usage possible de leurs dons, aujourd'hui comme dans l'avenir. Nous mettons l'accent sur les programmes et services les plus essentiels, pour vous assurer que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson reçoivent dès maintenant le soutien dont ils ont besoin pour bénéficier de la meilleure qualité de vie possible. Nous poursuivrons également nos investissements essentiels à long terme dans la recherche afin de trouver un remède », ajoute Lee, dont le grand-père et l'oncle ont vécu avec la maladie de Parkinson.

Pour en savoir plus sur le plan d'action et les ressources de Parkinson Canada contre la COVID-19, visitez https://www.parkinson.ca/fr/plan-daction-de-parkinson-canada-pour-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/

À propos de Parkinson Canada

Parkinson Canada sert les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, leurs familles et les professionnels de la santé qui les traitent. Depuis 1965, l'organisme défend les intérêts de la communauté Parkinson au Canada auprès des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Le Programme national de recherche de Parkinson Canada finance des projets novateurs qui visent à trouver de meilleurs traitements et un remède. Parkinson Canada est l'un des partenaires fondateurs du Réseau Parkinson Canadien Ouvert (RPCO). Le RPCO accélérera les découvertes grâce à une banque de données partagée, à une banque de tissus biologiques et à une collaboration accrue. Parkinson Canada est un organisme de bienfaisance national enregistré qui poursuit ses activités grâce à la générosité des donateurs. Il est agréé en vertu du Programme de normes d'Imagine Canada depuis 2013. Afin de bien remplir sa mission, Parkinson Canada fait partie d'un grand nombre de coalitions et de partenariats. Suivez @ParkinsonCanada sur Twitter, Facebook et Instagram. Faites un don et accédez aux ressources à l'adresse parkinson.ca.

