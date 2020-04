Nominations à la Caisse pour mieux tirer profit de ses expertises et faire face aux défis de l'économie mondiale





MONTRÉAL, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce aujourd'hui des nominations et changements à sa structure organisationnelle, afin de tirer pleinement profit de l'expertise de ses équipes pour faire face aux défis de l'économie mondiale.

« Au tout début de l'année, il était clair que les défis de la prochaine décennie seraient différents de ceux de la précédente. Quelques semaines plus tard, c'est un monde transformé auquel nous faisons face. Une plus grande agilité dans notre processus de prise de décision ainsi qu'une coordination accrue pour tout ce qui touche à la stratégie et à la gestion de nos actifs deviennent encore plus importantes », a indiqué Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse. « Les nominations annoncées et les changements apportés à notre structure nous permettront de tirer pleinement parti du talent de nos gens. En regroupant nos équipes au sein de grands pôles solidifiés, nous serons plus efficaces et à même de saisir davantage d'occasions. »

D'abord, Macky Tall est nommé chef des Actifs réels et des Placements privés, un nouveau pôle d'investissement, regroupant des catégories d'actifs clés pour la Caisse, créé pour accentuer l'impact de l'organisation dans ces secteurs. À travers ses différentes fonctions, M. Tall a bâti des liens forts et durables avec les partenaires d'affaires de la Caisse. Sa feuille de route comprend entre autres le positionnement mondial de nos activités en infrastructures et le renforcement de nos expertises opérationnelles du côté des Marchés liquides. Dans son nouveau rôle, il aura sous sa responsabilité les équipes Placements privés hors Québec, Infrastructures, et Solutions de financement, ainsi que CPDQ Infra, de laquelle il demeure président et chef de la direction. La direction de ces équipes demeure inchangée. M. Tall est aussi nommé président du conseil d'administration d'Ivanhoé Cambridge, ce qui lui donnera une perspective étendue de nos activités en actifs réels, incluant celles en immobilier, où le repositionnement du portefeuille est déjà bien amorcé sous le leadership de Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction de la filiale immobilière.

Dans ce contexte, un processus pour remplacer M. Tall à titre de chef des Marchés liquides est lancé. D'ici au recrutement, M. Tall assurera l'intérim en s'appuyant sur l'équipe en place.

D'ailleurs, au sein des Marchés liquides, Helen Beck est nommée première vice-présidente et cheffe des Marchés boursiers. À titre de responsable de ce portefeuille, Mme Beck a piloté les activités de marchés boursiers dans les dernières années, avec une expertise solide en gestion de portefeuille et en démontrant sa capacité à maintenir le cap à travers divers cycles. Mme Beck se joint donc au comité de direction et relèvera du nouveau chef des Marchés liquides.

Kim Thomassin, qui occupait le poste de première vice-présidente, Affaires juridiques et Secrétariat, est nommée première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable. Forte d'une connaissance approfondie des entreprises du Québec et dotée d'un vaste réseau, Mme Thomassin est reconnue pour sa maîtrise des dossiers et ses habiletés de négociatrice. Son rôle inclut les équipes de placements privés Québec, en plus de celle de l'Espace cdpq. De plus, Mme Thomassin conserve la direction de l'équipe Investissement durable, dont le mandat est ancré au coeur de la mission de la Caisse.

Finalement, le mandat de Martin Coiteux est élargi, alors que l'économiste en chef de la Caisse, qui se distingue notamment par ses connaissances approfondies de l'économie mondiale et son esprit de synthèse et d'analyse, prend aussi la responsabilité de l'équipe de Stratégie globale. Son équipe verra à l'élaboration des grandes orientations de la stratégie en collaboration étroite avec le comité de direction et les diverses équipes de la Caisse.

Macky Tall, le nouveau chef des Marchés liquides, Kim Thomassin et Martin Coiteux continueront tous à relever du président et chef de la direction. Ces nominations sont en vigueur immédiatement.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 340,1 G$ CA au 31 décembre 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Communiqué envoyé le 16 avril 2020 à 14:30 et diffusé par :