La Ville appuie la réalisation d'un projet de logement social pour les personnes en situation d'itinérance





MONTRÉAL, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - Robert Beaudry, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif, annonce l'octroi d'une subvention de la Ville de Montréal visant la réalisation du projet Vilavi - Lespérance, un projet de logement social pour des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

D'une somme maximale de 843 885 $, cet appui financier vient soutenir le projet soumis par l'organisme Vilavi Québec, qui permettra la réalisation de 18 chambres et d'un espace communautaire pour des personnes sans-abri.

« Par le biais de ce financement, la Ville de Montréal s'engage dans un projet porteur pour les personnes les plus vulnérables de notre collectivité. Cet appui vient s'ajouter au montage financier et permettra de poursuivre la concrétisation du projet Vilavi - Lespérance », a déclaré Robert Beaudry.

Réalisé dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, le projet prévoit la démolition d'un immeuble existant, en mauvaise condition, et la construction d'une maison de chambres et d'espaces communautaires, adaptés aux besoins de la clientèle vulnérable. En plus de consolider la trame urbaine du secteur où il sera implanté, le projet permettra d'augmenter le nombre de logements sociaux dans la métropole.

« Cette initiative s'inscrit parfaitement dans notre engagement en matière de logement social et dans les efforts que nous déployons pour sauvegarder le parc de maisons de chambres. Pour notre administration, l'appui aux personnes en situation d'itinérance est aussi une priorité. Je ne peux donc que me réjouir de l'avancement de ce projet porteur », a conclu M. Beaudry.

Cette confirmation de financement de la Ville permet de faire avancer le projet à l'étape de l'engagement conditionnel et de finaliser l'achat du terrain, avec comme objectif de débuter les travaux en juillet 2021. Notons que cet appui financier s'inscrit dans la Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021 de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 16 avril 2020 à 14:23 et diffusé par :