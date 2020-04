Ex aequo dénonce la réaffectation du personnel des ÉESAD dans les CHSLD





MONTRÉAL, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - La volonté du ministère de la santé de faire appel au personnel des entreprises d'économie sociale en soutien à domicile (ÉESAD) pour répondre au besoin de main-d'oeuvre des CHSLD relève d'une ignorance complète des besoins criants en soutien à domicile.

Nous sommes stupéfaits d'entendre la ministre McCann affirmer que les employés des ÉESAD seraient « disponibles par centaines ». Au cours des dernières semaines, nous avons plutôt été témoins de coupures massives dans les services offerts par ces organismes, dues à une pénurie de main-d'oeuvre qui s'est aggravée en raison de la confusion des directives émises au début de la crise par le gouvernement à l'intention de ce secteur.

Dans ce contexte, Ex aequo craint que la réaffectation des employés des ÉESAD dans les CHSLD exacerbe la désorganisation actuelle du secteur des soins à domicile et qu'elle contribue d'autant plus à précariser la santé et la sécurité de la population en situation de handicap.

Au début de la crise, le gouvernement a commis l'erreur d'omettre les services d'aide à la vie domestique fournis par les ÉESAD de la liste des services essentiels. Ce faisant, il a provoqué la mise à pied d'une grande partie du personnel et l'interruption généralisée des services qu'elles assuraient. Le gouvernement s'est ensuite rétracté, mais le mal était fait : une portion significative des travailleurs des ÉESAD a profité de leurs mises à pied pour souscrire au PCU fédéral. Depuis, les ÉESAD peinent à rétablir leurs effectifs au niveau précédent la crise. Cela, rappelons-le, est d'autant plus difficile que ce secteur était déjà, avant la crise, aux prises avec une importante pénurie de main d'oeuvre.

Selon François Allard, agent de défense des droits : « L'hésitation ayant marqué les actions du gouvernement ont achevé de déstructurer ce secteur des soins de santé qui avait déjà d'énormes difficultés à embaucher et à retenir sa main-d'oeuvre. Résultat : les services d'aide à la vie domestique, que le ministère qualifie pourtant d'essentiels, se sont réduits à une peau de chagrin.»

« La perspective de la réassignation du personnel des ÉESAD dans les CHSLD fait donc craindre le pire. Que restera-t-il au peu personnes en situation de handicap qui reçoivent toujours des services de ces organismes alors que, depuis le début de la pandémie, ceux-ci ont diminué des deux tiers ? » ajoute M. Allard.

La situation dans les CHSLD est critique et il est primordial que le ministère y concentre des ressources suffisantes. Il est toutefois inacceptable que, ce faisant, il participe à la précarisation de l'une des populations qui comptent déjà parmi les plus vulnérabilisées par la pandémie.

Ex aequo est un organisme montréalais qui se consacre à la promotion et à la défense des droits des personnes ayant une déficience motrice. Il promeut l'accessibilité universelle comme moyen de rendre possible l'inclusion sociale.

