Q4 annonce avoir conclu un partenariat stratégique avec Rose & Company pour fournir aux sociétés cotées en bourse de nouvelles solutions d'accès aux investisseurs





Q4 Inc. (Q4), (Q4), l'un des chefs de file mondiaux de solutions infonuagiques dédiées aux relations avec les investisseurs (RI), et Rose & Company (Rose & Co), cabinet de conseil leader de l'industrie dans le domaine des relations stratégiques avec les investisseurs, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat exclusif qui combine la vaste expérience des marchés de capitaux et la réussite éprouvée du service unique d'accès aux investisseurs de Rose & Co avec la plateforme RI en tête du marché de Q4. Ensemble, Q4 et Rose & Co s'appliqueront à aider les entreprises publiques, à la fois, à cibler et à intéresser directement les investisseurs institutionnels par le biais d'un processus de vente et de marketing continu.

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Rose & Co, pour faire bénéficier nos clients de leur vaste expérience dans le domaine des marchés de capitaux et du sell-side (côté vendeur) », a déclaré Darrell Heaps, PDG de Q4. « Dans un monde où les équipes RI doivent faire plus avec moins, ce partenariat fournit une valeur stratégique importante et un avantage concurrentiel pour nos clients, grâce à la technologie et l'expertise nécessaires pour cibler de manière efficace et intéresser directement des investisseurs de qualité. »

« Q4 propose des produits et services exceptionnels aux professionnels des relations avec les investisseurs, et nous nous réjouissons à l'idée d'élargir leur capacité à aider les sociétés cotées en bourse à dialoguer avec le public le plus approprié parmi les investisseurs institutionnels », a fait savoir Simon Rose, PDG de Rose & Co. « Le partenariat combine les forces de deux leaders de l'industrie pour proposer la seule solution de bout en bout aux entreprises publiques aux fins de gérer leur flux de travail RI, cibler des actionnaires intéressants, et dialoguer directement avec les principaux décideurs parmi les gestionnaires de fonds institutionnels du monde entier. »

Le partenariat entre Q4 et Rose & Co a été formé pour répondre au besoin des entreprises publiques qui souhaitent dialoguer directement et de manière efficace avec le buy-side (côté acheteur). En combinant un accès investisseur réfléchi et proactif avec une technologie innovante, les équipes et responsables RI seront mieux positionnés pour accéder à des investisseurs institutionnels de qualité, et pour stimuler des relations continues productives avec les actionnaires actuels et d'éventuels actionnaires. La collaboration entre les partenaires consistera également à se concentrer sur les besoins d'accès aux investisseurs des entreprises publiques et sur les produits requis pour entrer en concurrence dans les marchés de capitaux sans cesse changeants.

À propos de Q4 Inc.

Q4 est un chef de file mondial de solutions infonuagiques dédiées aux relations avec les investisseurs, dont la mission est de travailler en partenariat avec ses clients pour atteindre leurs objectifs RI stratégiques. Grâce à une expérience client exemplaire et à une gamme novatrice de technologies RI, Q4 est le partenaire de confiance de plus de 2 000 des plus grandes marques du monde. Le portefeuille complet de solutions de communications RI et de renseignements de Q4, soutenu par un modèle d'expérience client inégalé, permet aux clients de créer des programmes RI influents et stratégiques. Q4 a des bureaux à New York, Toronto, Copenhague et Londres. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site : www.q4inc.com.

À propos de Rose & Company

Rose & Company est un cabinet de conseils stratégiques qui se consacre à aider ses clients à naviguer avec succès dans les méandres des marchés de capitaux mondiaux. Nous travaillons avec nos clients pour évaluer, définir et exécuter des stratégies visant à renforcer leur présence dans les marchés de capitaux de plus en plus mondialisés et complexes. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site : www.roseandco.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 avril 2020 à 13:30 et diffusé par :