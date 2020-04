Autofleet lève 7,5 millions de dollars pour sa plateforme VaaS, permettant la mise en place de nouveaux modèles d'entreprise pour les flottes de véhicules et les fournisseurs de services





Autofleet, un fournisseur de solutions d'optimisation de flottes et de type VaaS basées sur l'IA, a annoncé aujourd'hui une levée de capitaux d'un montant total de 7,5 millions de dollars combinant un financement de série A et un financement de démarrage. Le financement de série A a été mené par MizMaa Ventures avec la participation des investisseurs axés sur la mobilité Maniv Mobility, Next Gear Ventures et Liil Ventures. Le financement de démarrage a été mené par Maniv Mobility.

Nous avons observé ces dix dernières années une croissance incroyable des modèles d'entreprise dans le domaine de la mobilité, comme les services de VTC et de livraison à la demande, fournissant de nouveaux moyens de transport à des millions de consommateurs. Mais ces services ont également montré de plus en plus qu'ils favorisaient la congestion routière, avaient des difficultés à conserver leur pool de chauffeurs et manquaient d'une voie claire vers la rentabilité. Parallèlement, les flottes traditionnelles disposent de stocks de véhicules disponibles et entretenus professionnellement pouvant être mis à profit pour répondre à la demande croissante pour des services de mobilité, en utilisant uniquement des ressources de flottes existantes.

Autofleet offre aux propriétaires et exploitants de flottes de véhicules les outils leur permettant de prospérer et d'innover dans le nouveau paysage de la mobilité, en automatisant la gestion de flottes d'organisations comme les sociétés de location de voitures, les opérateurs d'auto-partage et les constructeurs automobiles, en vue d'optimiser les modèles d'entreprise existants et de permettre le lancement de nouveaux services de mobilité. Autofleet a déjà noué des partenariats avec des flottes et des constructeurs d'envergure mondiale comme Avis Budget Group, Zipcar, Keolis et Suzuki.

La plateforme d'Autofleet transforme le véhicule en une ressource élastique, permettant de déployer des véhicules et d'affecter des trajets en utilisant une API. La plateforme tire parti de la prévision de la demande basée sur l'IA et d'algorithmes de rééquilibrage avancés pour gérer de manière centralisée la flotte, brisant la dépendance à l'égard des processus de prise de décision manuels et locaux. En minimisant le temps d'indisponibilité et en permettant la distribution des véhicules de manière algorithmique, la plateforme est conçue pour atteindre une utilisation plus durable et plus rentable des ressources des flottes traditionnelles. Autofleet fournit également un simulateur Trajets et véhicules pour permettre aux exploitants de correctement planifier et réduire les risques des potentiels déploiements de flottes, sans avoir besoin d'un seul véhicule sur la route.

Les flottes travaillant avec Autofleet ont profité de la plateforme pour gérer de manière plus efficace leur équipe en charge des opérations sur le terrain, mais aussi pour rééquilibrer les véhicules en autopartage et en location afin d'augmenter l'utilisation des flottes tout en améliorant l'expérience client. La plateforme permet aux autres flottes partenaires de faire une transition et d'exploiter de nouvelles sources de demande comme les trajets pour les services de VTC et les ordres de livraison. En particulier aujourd'hui, face aux défis liés au COVID-19, Autofleet donne aux flottes la possibilité de basculer des ressources de véhicules afin de répondre aux besoins urgents en matière de logistique et de transport médical, en lançant rapidement des services de livraison et de transport à la demande à partir de véhicules disponibles.

« Chez MizMaa, nous avons été très impressionnés par l'équipe d'Autofleet et par ce qu'elle met en place pour optimiser et gérer des flottes pour les nouveaux services de mobilité », a déclaré Aaron Applbaum, associé général chez MizMaa Ventures. « Chaque acteur dans la nouvelle chaîne de valeur de la mobilité est confronté à un déséquilibre entre disponibilité des véhicules et demande du marché. Avec la couche VaaS d'Autofleet, le stock devient élastique, rendant ainsi ces nouveaux modèles d'entreprise durables. »

Les fonds favoriseront l'expansion d'Autofleet sur d'autres marchés internationaux, contribueront à développer son équipe R&D et permettront d'accélérer ses travaux visant à créer de nouvelles opportunités pour l'utilisation des flottes de véhicules.

« Autofleet construit la solution la plus adaptative et la plus évolutive pour gérer les contraintes côté offre », a affirmé Olaf Sakkers, associé général chez Maniv Mobility. « En tant qu'investisseur axé sur la mobilité, nous savons que le côté offre est la partie la plus difficile de l'équation pour faire fonctionner cela, raison pour laquelle nous pensons qu'Autofleet est idéalement positionnée. »

« La mission d'Autofleet consiste à fournir aux propriétaires de flottes les outils nécessaires pour réaliser le plein potentiel des flottes avec d'importantes ressources, dans le cadre de leur transition pour devenir les fournisseurs de services de mobilité de demain », a expliqué Kobi Eisenberg, son PDG. « Pour accélérer notre mission à l'échelle mondiale, rien ne nous aurait plus enthousiasmé que de nous associer à des investisseurs qui partagent cette vision et affichent un intérêt et une expertise uniques dans le secteur de la mobilité. »

À propos d'Autofleet

Autofleet fournit la principale plateforme de type VaaS (Vehicle-as-a-Service ? véhicule en tant que service) pour les flottes, destinée à optimiser les opérations existantes et à lancer facilement de nouveaux modèles d'entreprise à partir de ressources existantes. La plateforme met à profit des algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour la prévision de la demande, un placement et un appariement optimisés, la gestion automatisée des points de ravitaillement, l'in-fleeting et le de-fleeting, et bien plus encore. Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.autofleet.io/.

