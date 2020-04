Suspension de la négociation par l'OCRCVM - MCX

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : McorpCX, Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : MCX (toutes les émissions) Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 12:55 L'OCRCVM peut prendre la décision de...

Dans le contexte découlant de la pandémie de COVID-19, trois mesures d'assouplissement temporaires sont mises en place afin de venir en aide aux administrateurs de régimes complémentaires de retraite et aux participants de ces régimes. Ces mesures...

Reprise des négociations pour : Société : Para Resources Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : PBR (toutes les émissions) Reprise (HE) : 13 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à...