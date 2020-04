Medavie investit cinq millions de dollars pour soutenir la santé mentale et lutter contre l'insécurité alimentaire en réponse à la pandémie de COVID-19





MONCTON, NB, le 16 avril 2020 /CNW/ - Par l'entremise de sa fondation, Medavie investit cinq millions de dollars pour soutenir les besoins des Canadiens pendant la pandémie de COVID-19. Ce financement appuiera plus particulièrement des projets conçus pour lutter contre l'insécurité alimentaire, favoriser la santé mentale des adolescents et traiter l'anxiété et le stress post-traumatique lié à la COVID-19 chez les premiers répondants.

Le financement sera distribué à des organismes communautaires au cours des prochaines semaines et des prochains mois pour répondre à des besoins urgents et les aider non seulement à traverser cette pandémie, mais aussi à s'en remettre. La Fondation Medavie pour la santé assouplit également les exigences de son programme pour les organismes qui reçoivent déjà une subvention afin de leur permettre de concentrer leurs efforts à trouver des solutions créatives et agiles pour soutenir de façon sécuritaire les collectivités qu'ils desservent, que ce soit en offrant des repas ou des denrées d'urgence ou des services de santé mentale numériques pendant la crise.

« Nous sommes conscients que nous traversons une période difficile et nous avons été à même de constater les répercussions que la crise actuelle a sur la vie des gens, affirme Bernard Lord, chef de la direction de Medavie. La première phase de ce financement viendra appuyer les besoins immédiats de nos collectivités. Cet investissement tient également compte des changements que notre société devra apporter à la suite de cette pandémie et soutiendra les efforts essentiels de reprise en aidant les organismes à trouver de nouveaux moyens novateurs d'offrir leurs services essentiels. Au nom de Medavie, partenaire de solutions de santé à but non lucratif, je souhaite souligner le travail accompli tous les jours par toute l'équipe et ses partenaires pour soutenir nos collectivités et améliorer le bien-être des Canadiens. »

« La Fondation Medavie pour la santé a été créée pour mettre en oeuvre des changements aujourd'hui et pour les générations futures, ajoute Kim West, présidente du conseil d'administration de la Fondation Medavie pour la santé. Les répercussions de cette crise sanitaire sont importantes et se feront ressentir à grande échelle. Il est plus important que jamais de soutenir la santé et le bien-être de nos collectivités dans les semaines et les mois à venir. »

Par l'entremise de sa Fondation, Medavie soutient des programmes communautaires qui sont axés sur la santé mentale des adolescents et le stress post-traumatique ainsi que des projets qui favorisent un mode de vie actif et une alimentation saine.

À propos de Medavie

Medavie est un partenaire national de solutions de santé qui allie gestion des garanties, gestion des soins de santé et prestation de soins de santé. Ensemble, avec plus de 6 400 employés, nous nous consacrons à offrir des solutions novatrices qui améliorent le bien-être des Canadiens.

À titre d'organisme sans but lucratif, Medavie chapeaute Croix Bleue Medavie, un assureur tout-en-un et un administrateur de programmes de santé publics de premier plan, et Services de santé Medavie, une organisation offrant des solutions de soins de santé primaires à l'échelle nationale et le plus grand fournisseur privé de services médicaux d'urgence au Canada.

Nous sommes fiers de remettre un dividende social annuel à la Fondation Medavie pour la santé afin d'appuyer des programmes et des initiatives qui ont pour but de résoudre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.





