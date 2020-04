LOGISTEC annonce un changement à la haute direction





MONTRÉAL, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») (TSX: LGT.A) (TSX: LGT.B), un fournisseur de services maritimes et environnementaux, désire informer l'ensemble de ses parties prenantes d'un changement à la haute direction.

Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC, désire vous informer que monsieur Kevin Bourbonnais quittera ses fonctions de président de SANEXEN Services environnementaux inc. (« SANEXEN ») et de LOGISTEC Services environnementaux inc. (« LOGISTEC ENVIRONNEMENT ») pour des raisons personnelles. Madame Paquin assumera l'intérim de la présidence de SANEXEN jusqu'à ce que nous identifiions un nouveau leader et elle sera épaulée par une équipe expérimentée de leaders qui relèveront directement d'elle.

Malgré les défis auxquels nous faisons face en raison de la COVID-19, SANEXEN et LOGISTEC ENVIRONNEMENT entament une année chargée et possèdent un excellent plan de développement pour les années à venir. Nous sommes prêts à nous implanter dans de nouveaux marchés au Québec et en Amérique du Nord, grâce à notre expertise de renommée mondiale et nos solutions novatrices dans la décontamination de terrains et de sols et dans la protection de l'eau potable dans nos collectivités.

Cette pandémie aura occasionné une réflexion profonde et un changement de mentalité à travers le monde. Nous sommes certains que la valeur offerte à nos clients et à nos actionnaires sera d'autant plus intéressante dans le contexte de l'après-COVID : des projets environnementaux gérés avec grande compétence pour assurer la santé, la sécurité et la résilience d'infrastructures et d'actifs précieux.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. Elle manutentionne notamment des marchandises en vrac, des marchandises diverses et des conteneurs dans 34 ports et 60 terminaux à l'échelle de l'Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier principalement vers l'Arctique et des services d'agences maritimes aux armateurs et exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. De plus, la Société oeuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales des services de réhabilitation de conduites d'eau souterraines, la gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, la restauration de sites, l'analyse de risques et la fabrication de boyaux tissés.

La Société a généré des profits et a versé des dividendes régulièrement depuis qu'elle est devenue une société ouverte, lesquels ont d'ailleurs continuellement progressé au fil des ans. Société ouverte depuis 1969, les actions de LOGISTEC sont transigées à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à www.logistec.com .

