Le premier ministre annonce du soutien supplémentaire pour les petites entreprises

OTTAWA, le 16 avril 2020 /CNW/ - Les petites entreprises sont au coeur de notre économie et elles sont essentielles pour nos familles et nos communautés à travers le pays. Pendant cette pandémie de la COVID-19, elles sont confrontées à des difficultés économiques et à l'incertitude. C'est pourquoi le gouvernement du Canada travaille fort pour leur offrir le soutien dont elles ont besoin afin de continuer à contribuer à la force de notre pays durant cette période critique.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé de nouvelles mesures pour soutenir les entreprises canadiennes afin qu'elles puissent garder leurs portes ouvertes, ainsi que leurs employés.

Rendre accessible le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes aux entreprises qui ont cumulé entre 20 000 $ et 1,5 million de dollars en masse salariale en 2019. Cette nouvelle tranche remplace la précédente, qui était de 50 000 $ à 1 million de dollars, et aidera les petites entreprises à couvrir leurs coûts d'exploitation qui ne peuvent pas être reportés. Depuis le lancement du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le 9 avril 2020, les institutions financières ont accordé plus de 195 000 prêts et ainsi offert plus de 7,5 milliards de dollars de crédit à des petites entreprises.

Annoncer son intention de mettre en place l'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) des petites entreprises. Le programme fournira des prêts, y compris des prêts à remboursement conditionnel, à des propriétaires d'immeubles commerciaux. En retour, ceux-ci abaisseront ou annuleront le loyer d'avril (de manière rétroactive), de mai et de juin des petites entreprises qui sont leurs locataires. Pour mettre ce programme en oeuvre, il faudra créer un partenariat entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, qui sont chargés des relations entre les propriétaires d'immeubles et les locataires. Nous travaillons avec les provinces et les territoires pour améliorer le soutien en matière de loyer offert aux entreprises les plus touchées par la pandémie. Nous aurons plus de détails à ce sujet sous peu.

Ces mesures s'inscrivent dans le Plan d'intervention économique du gouvernement du Canada pour répondre à la COVID-19. Ce plan prévoit plus de 107 milliards de dollars pour soutenir les Canadiens et les entreprises éprouvant des difficultés à cause de la pandémie. Le gouvernement continuera de surveiller les nombreux impacts de la COVID-19, d'y répondre et de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens et stabiliser l'économie.

« Nous allons toujours être là pour nos entreprises canadiennes. C'est pourquoi nous travaillons de près avec le milieu des affaires pour veiller à ce que nos mesures d'urgence soient aussi efficaces et inclusives que possible. Élargir l'accès au Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes et s'assurer que ces entreprises puissent payer leur loyer, c'est la bonne chose à faire. Les petites entreprises sont le moteur de nos communautés. Elles maintiendront la force de notre économie pendant ces temps incertains. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Nous nous sommes engagés à aider les Canadiens à traverser ces moments difficiles. En rendant le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes plus accessible et en mettant en place de nouvelles mesures pour soutenir nos entreprises, nous les positionnons pour qu'elles soient prêtes à rebondir le moment venu. Nous allons continuer de faire tout ce que nous pouvons pour que les Canadiens aient le soutien nécessaire pendant la pandémie et pour que notre économie demeure résiliente pendant ces moments critiques. »

--L'hon. Bill Morneau, ministre des Finances

