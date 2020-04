Cl?an Works obtient l'autorisation de Santé Canada afin de contribuer à désinfecter les masques N95





BEAMSVILLE, ON, le 16 avril 2020 /CNW/ - Cl?an Works est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu l'autorisation de Santé Canada pour participer à la lutte contre la COVID-19 en désinfectant les masques N95 pour les travailleurs de la santé. Au cours des dernières années, Cl?an Works a mis au point un nouveau système servant à éliminer les agents pathogènes, les moisissures et les virus qui se trouvent sur le produit sans utiliser d'eau. L'entreprise a récemment adapté son installation de production de Niagara, en Ontario, afin de fabriquer cet appareil conçu expressément pour la désinfection des masques.

L'appareil, appelé « Cl?an Flow Health Care Mini », permet de désinfecter jusqu'à 800 masques N95 par heure. L'entreprise, par l'entremise de sa nouvelle société affiliée Cl?an Works Medical, a intensifié ses efforts et fabrique maintenant 15 appareils par semaine.

« Nous utilisons cette technologie depuis quatre ans dans l'industrie agroalimentaire, et nous sommes la seule entreprise qui possède une expérience de la sorte, a déclaré Mark VanderVeen, président de Cl?an Works (https://cleanworkscorp.com). Nos appareils sont efficaces, rentables et mobiles, ce qui facilite son utilisation à l'interne et sur le terrain. »

D'importants réseaux hospitaliers partout au Canada ont passé une commande pour nos appareils, notamment : le Hamilton Health Sciences, Trillium Health Partners, Niagara Health Region et la Nova Scotia Health Authority, tout comme les services de gestion des urgences de Toronto et le Conseil national de recherches situé à Ottawa.

Le processus mis en place par Cl?an Works est un pare-feu contre la contamination. La faculté des sciences de l'alimentation de l'Université de Guelph, le principal établissement d'enseignement sur l'agroalimentaire du Canada, estime que le processus est efficace à 99,99 % au sein de l'industrie agroalimentaire, Le procédé ne nécessite pas d'eau et utilise un mélange unique de lumière ultraviolette, de peroxyde d'hydrogène vaporisé et d'ozone afin d'éliminer des agents pathogènes et virus nocifs beaucoup plus résistants que le coronavirus.

Cl?an Works a remporté l'an dernier le prix de l'innovation en matière de salubrité des aliments décerné par l'International Association for Food Protection. Elle a également remporté le prix du premier ministre pour l'excellence en innovation décerné par les Centres d'excellence de l'Ontario et le prix « Mind to Market Award » du gouvernement de l'Ontario.

SOURCE Clean Works

Communiqué envoyé le 16 avril 2020 à 12:31 et diffusé par :