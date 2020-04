Birks et la créatrice Izzy Camilleri s'associent pour offrir des masques aux hôpitaux





MONTREAL, le 16 avril 2020 /CNW/ - Birks et la créatrice Izzy Camilleri s'associent pour offrir des masques aux hôpitaux canadiens dans le cadre d'un programme de dons de contrepartie. Lorsque la pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture des entreprises et la mise en place de mesures de confinement, tous les projets de la créatrice de mode torontoise Izzy Camilleri, qui crée des vêtements pour l'industrie du cinéma et de la télévision, ont été brusquement interrompus. Mme Camilleri, qui dirige également IZ Adaptive, une entreprise en ligne mondiale qui conçoit des vêtements destinés aux personnes handicapées, a alors été obligée de mettre temporairement à pied ses employés.

Alors que la crise de santé continuait d'évoluer et que la pénurie de masques est devenue urgente, Mme Camilleri a senti le besoin d'agir. Respectant les mesures de distanciation sociale et les protocoles de santé recommandés, Mme Camilleri et plusieurs de ses employés ont offert de leur temps pour produire gratuitement des masques destinés aux hôpitaux. « Nous avions en notre possession du tissu qui respectait les protocoles de sécurité et voulions prêter main-forte au secteur de la santé », confie Mme Camilleri.

Lorsqu'elle a entendu parler de cette initiative, Birks a immédiatement emboîté le pas. « Comme Birks a vu le jour à Montréal en 1879, nous faisons partie de la vie des Canadiens beau temps, mauvais temps, confie Jean-Christophe Bédos, président et directeur général de la Maison Birks. Que ce soit en soutenant les soldats et leur famille lors de conflits mondiaux ou en finançant des recherches médicales, Birks a fait de son engagement envers la collectivité une partie importante de son histoire. » Birks a également récemment lancé une initiative de collecte de fonds pour soutenir la Fondation de l'Hôpital général de Montréal, où M. Bédos fait partie du conseil d'administration.

Mme Camilleri continue aujourd'hui de produire des masques destinés aux hôpitaux, mais crée également depuis peu des masques pour le grand public, y compris des masques pour enfants et des masques adaptés aux personnes handicapées. Pour chaque masque vendu*, Birks et Mme Camilleri donneront un deuxième masque à un hôpital, dans le cadre d'un programme de dons de contrepartie. « Les gens qui portent un masque à l'extérieur de leur domicile favorisent une protection mutuelle qui peut considérablement réduire le nombre de personnes exposées au virus, ajoute M. Bédos. Cette pratique entraîne cependant une pénurie de masques pour le grand public. En nous associant à Izzy, nous pouvons offrir des masques aux hôpitaux et protéger notre collectivité. »

Les masques en tissu écologiques et lavables sont faits d'un mélange dense de polyester-coton et d'élasthanne qui respecte les protocoles établis pour l'usage domestique. Ils sont lavables à la machine à l'eau froide et peuvent être séchés par culbutage à basse température. Ils sont offerts au prix de 15 $ et peuvent être achetés en ligne à l'adresse www.izadaptive.com. « Nous sommes fiers de collaborer avec Izzy et de soutenir une initiative de protection individuelle à la fois efficace, écologique, réutilisable et économique », ajoute M. Bédos.

Birs et Izzy Camilleri encouragent les acheteurs de masques à montrer leur appui en utilisant le mot-clic #Masks4All.

À propos de Birks

La marque Birks (Groupe Birks inc.) est une marque de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe offerte dans toutes les boutiques Maison Birks, chez Mappin & Webb et chez Goldsmith au Royaume-Uni ainsi qu'auprès de plusieurs autres détaillants de bijoux en Amérique du Nord. Birks a été fondée en 1879 et est devenue la marque de luxe la plus prestigieuse au Canada. En tant que pionnier dans l'industrie de la joaillerie, la boite bleue de Birks fait fièrement partie des histoires d'amour canadiennes depuis 1879. Pour obtenir des informations supplémentaires, visitez Birks.com. @maisonbirks

À propos d'Izzy Camilleri

Faisant partie des créatrices de mode les plus novatrices et acclamées du Canada, Izzy Camilleri a créé des vêtements qui ont fait l'objet d'articles dans les magazines Vogue, InStyle, Harper's Bazaar et Forbes. Plusieurs vedettes portent ses créations, y compris Angelina Jolie, Jason Momoa, Meryl Streep et Daniel Radcliffe. En 2016, Mme Camilleri a conçu les vêtements en cuir que le chanteur de Tragically Hip, Gord Downie, a portés lors de l'emblématique tournée Man Machine Poem. Mme Camilleri a ensuite créé des chaînes porte-clés commémoratives en édition limitée comportant des morceaux de ces vêtements et a remis la totalité des profits au Fonds Gord Downie, qui finance des recherches sur le cancer du cerveau à l'hôpital Sunnybrook. Les chaînes porte-clés se sont toutes vendues en quelques heures. @izzy.camilleri @izadaptive

* Birks donnera un maximum de 2 000 masques.

