Les secteurs canadiens du lait, de la volaille et des oeufs se mobilisent pour soutenir les restaurants avec le #Jourdesmetsàemporter.





OTTAWA, 16 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les producteurs de lait, de volaille et d'oeufs du Canada ont uni leurs forces pour soutenir les restaurants locaux dans tout le pays par le biais de la campagne du Jour canadien des mets à emporter. Le mouvement, qui a été officiellement lancé le 15 avril, encourage les Canadiens à commander des plats à emporter de leurs restaurants préférés à l'occasion du #Jourdesmetsàemporter.

Avec plus de 800?000 emplois de restauration déjà perdus à l'échelle nationale à cause de la COVID-19 et près de 10 % des restaurants déjà fermés définitivement, les secteurs des produits laitiers, des oeufs et de la volaille ajoutent leur voix à la campagne du «?Jour canadien des mets à emporter?».

«?Les producteurs de lait, d'oeufs et de volailles sont fiers de soutenir nos partenaires restaurateurs canadiens qui sont essentiels à notre écosystème de la ferme à la table?», a déclaré Benoît Fontaine, président des Producteurs de poulet du Canada. «?Nos producteurs jouent un rôle stabilisateur important dans le Canada rural en tant qu'élément central de notre chaîne d'approvisionnement, en fournissant aux restaurants des produits agricoles nutritifs et durables.?»

Ensemble, les Producteurs laitiers du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, les Producteurs d'oeufs du Canada, les Producteurs de dindon du Canada et les Producteurs d'oeufs d'incubation du Canada travaillent avec Restaurants Canada pour soutenir leur réseau alors que nous traversons ensemble cette période extrêmement difficile.

«?Les restaurants canadiens ont été durement éprouvés par la COVID-19, qui leur a fait perdre les deux tiers de leur main-d'oeuvre?», déclare Shanna Munro, présidente et directrice générale de Restaurants Canada. «?Le soutien de nos partenaires de l'industrie agroalimentaire a été incroyable et nous sommes fiers de recevoir un coup de main des producteurs canadiens de lait, de volaille et d'oeufs pour aider les restaurants qui sont encore en mesure de fonctionner par le biais de comptoirs pour emporter et de livraisons.?»

Les Canadiens peuvent soutenir leurs restaurants en commandant de la nourriture chaque fois que possible et reprenant sur les médias sociaux le mot-clic #Jourdesmetsàemporter. Ils sont également encouragés à échanger en ligne avec leurs restaurants préférés : laisser des commentaires positifs, suivre leurs comptes de médias sociaux, et aimer ou partager leurs messages. Chaque petit geste contribue à faire la différence?!

La scène culinaire robuste et diversifiée du Canada fait partie intégrante de notre identité nationale. Pour savoir où commander, cliquez ici et visitez CanadaTakeout.com pour plus d'informations sur la façon dont les Canadiens peuvent soutenir leurs restaurants locaux.

«?Les agriculteurs canadiens bénéficient d'un partenariat de longue date avec nos restaurants et comptent sur eux pour nourrir les Canadiens avec des produits agricoles nutritifs et de qualité qu'ils connaissent et qu'ils aiment. Nous sommes fiers d'être solidaires et d'encourager tous les Canadiens à les soutenir dans cette période difficile.?» ? Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada

«?Les agriculteurs sont enracinés dans leurs communautés et connaissent l'importance absolue de se rallier à leurs partenaires et de se soutenir mutuellement. Nous encourageons les Canadiens à prendre part à cette manifestation de soutien aux restaurants canadiens et aux milliers de Canadiens employés par le secteur. De la commande à emporter à la livraison par un restaurant local, en passant par les recommandations sur les médias sociaux ? chaque geste compte.?» ? Roger Pelissero, président des Producteurs d'oeufs du Canada

«?Les restaurants sont essentiels au tissu social et économique des communautés du Canada et constituent une partie importante de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. En ces jours sombres où les amis et les familles ne peuvent actuellement pas se réunir autour d'une table, nous sommes fiers, en tant que producteurs, de nous rassembler pour soutenir nos partenaires du secteur de la restauration.?» - Darren Ference, président des Producteurs de dindon du Canada

«?Qu'il s'agisse de déjeuner, dîner ou souper, il y a toujours une possibilité de soutenir les restaurants canadiens. Nous appelons les Canadiens à partager cette campagne avec leur famille et leurs amis sur les médias sociaux en citant le mot-clic #Jourdesmetsàemporter, et à commander dans les restaurants canadiens tous les mercredis, ou les dimanches au Québec lorsque les épiceries sont fermées?» ? Brian Bilkes, président des Producteurs d'oeufs d'incubation du Canada

Profil des producteurs de lait, de volaille et d'oeufs du Canada

Les Producteurs laitiers du Canada, les Producteurs d'oeufs du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, les Producteurs de dindon du Canada et les Producteurs d'oeufs d'incubation du Canada sont les porte-parole des secteurs laitiers et avicoles sous gestion de l'offre au Canada. Nous sommes une force stabilisatrice dans le Canada rural et un élément de la solution économique du Canada, contribuant à hauteur de 31 milliards de dollars au PIB et soutenant plus de 365?000 emplois.

Pour les demandes des médias, ou si vous connaissez un petit restaurant local qui a besoin d'aide, veuillez contacter :

Adam Bornstein

Smithcom

adam.bornstein@smithcom.ca

905.505.2540

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/33b97752-2002-4cc5-9ae1-65099824651a/fr

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7757530-0201-4d1a-8349-1f9c249e5a4c/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e57d1d3-b674-42f8-9dce-5081492f2e0a/fr

