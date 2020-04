PMI et Pearson VUE proposent désormais une option de test en ligne pour l'examen de certification Project Management Professional (PMP)®





Dès aujourd'hui, le Project Management Institute (PMI) offre désormais aux professionnels associés au projet, la possibilité de planifier et de passer leur examen Project Management Professional (PMP)® en ligne depuis leur domicile ou leur bureau. L'examen PMP s'ajoute désormais à deux autres examens de certification PMI que les professionnels peuvent passer en ligne : le PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) et le Certified Associate in Project Management (CAPM).

Les candidats passeront l'examen en ligne grâce à un logiciel de test en ligne surveillé OnVUE de Pearson VUE. Comme les tests réalisés dans un centre, les tests en ligne surveillés demandent qu'un surveillant se charge de surveiller les candidats. Toutefois, le surveillant se trouvant hors site, surveillera les candidats en direct à l'aide du micro et de la webcam de leur dispositif associés à l'intelligence artificielle (IA). Les candidats devront toujours programmer leur examen en ligne à l'avance, mais des rendez-vous sont proposés H24/7 afin que les candidats puissent trouver un horaire adapté à leur emploi du temps.

« En ces temps d'incertitude, nous faisons tout notre possible pour fournir aux membres et aux candidats à la certification, les ressources nécessaires à investir dans leur développement professionnel », a déclaré Michael DePrisco, vice-président du département Expérience et solutions mondiales chez PMI. « Les tests en ligne surveillés pour passer l'examen PMP représentent une étape importante dans ce parcours. Cela a toujours fait partie de notre vision de l'avenir, mais aujourd'hui nous en avons fait une priorité afin d'assurer la sécurité et le bien-être de notre communauté. Cet effort, qui aura un impact positif durable sur l'expérience des tests PMI, n'aurait pas été possible sans l'expertise et le partenariat de Pearson VUE ».

Outre la surveillance à distance et en direct assistée par l'IA, qui comprend notamment la capacité du surveillant à mettre immédiatement fin à une session en cas d'une mauvaise conduite détectée, PMI et Pearson VUE ont mis en oeuvre un programme rigoureux de fraude des données pour identifier et agir en cas de mauvaise conduite et d'autres questions de validité. De plus, tous les candidats doivent effectuer un processus d'auto-enregistrement virtuel, qui comprend une authentification d'identification améliorée par IA avec photo de face correspondante.

« Cet accord témoigne de la rigueur des exigences de PMI, principale association mondiale des professionnels de gestion de projets, qui sont mises en place sur la plateforme de surveillance en ligne de Pearson VUE, OnVUE », a déclaré Eric D'Astolfo, vice-président du Développement commercial chez Pearson VUE. « Nous sommes fiers d'ajouter maintenant la certification PMP, reconnue comme étant une référence pour les professionnels de la gestion de projets, à la liste des autres certifications PMI pour lesquelles nous proposons un service d'examens en ligne. Nous sommes heureux d'offrir une solution permettant aux candidats de poursuivre leurs activités à la recherche de certifications pendant cette période ».

Pour plus d'informations sur l'expérience de tests en ligne surveillés et comment programmer votre examen en ligne surveillé PMP, cliquez ici.

À propos du Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) est la principale association au monde pour les professionnels de la gestion de projets, de programmes ou de portefeuilles. Grâce au plaidoyer mondial, à la collaboration, à l'éducation et à la recherche, nous oeuvrons pour préparer plus de trois millions de professionnels à travers le monde au « Project Economy » : la venue d'une nouvelle économie où travail et individus s'organiseront autour de projets, de produits, de programmes et de chaînes de valeur. En formation désormais depuis 50 ans, nous travaillons dans presque tous les pays dans le but de faire progresser les carrières, améliorer la réussite organisationnelle et améliorer encore davantage la profession de gestionnaire de projets grâce à des normes, des certifications, des communautés, des ressources, des outils, une recherche académique, des publications, des cours de développement professionnel et des possibilités de réseautage. En tant que membre de la famille PMI, ProjectManagement.com crée des communautés mondiales en ligne qui offrent davantage de ressources, de meilleurs outils, des réseaux et des perspectives plus étendus. Rendez-vous sur le site www.PMI.org, www.projectmanagement.com, sur www.facebook.com/PMInstitute et sur Twitter @PMInstitute

À propos de Pearson VUE

Depuis des décennies, Pearson VUE est un précurseur dans le secteur des tests informatiques, en proposant plus de 16 millions d'examens de certification et de licence par an dans tous les secteurs, que ce soit dans le milieu universitaire, les admissions en informatique ou les soins de santé. Nous sommes le leader mondial en développement de services d'examens à enjeux élevés par le biais du réseau le plus complet au monde comprenant près de 20 000 centres de test hautement sécurisés ainsi que des tests en ligne sécurisés dans plus de 180 pays. Notre leadership dans le secteur de l'évaluation est le fruit de nos partenariats de collaboration avec un large éventail de clients, depuis les plus grandes sociétés technologiques aux agences gouvernementales et réglementaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site PearsonVUE.com.

