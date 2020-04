Rosemont-La Petite-Patrie - C'est reparti : cinq nouvelles ruelles seront verdies dans le quartier cet été!





MONTRÉAL, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - Au cours des prochains mois, les riverains de cinq ruelles auront la chance de concrétiser leur projet de verdissement, ce qui portera à 128 le nombre de ruelles vertes présentes sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Ces initiatives citoyennes seront réalisées dans le cadre du programme Faites comme chez vous de Rosemont-La Petite-Patrie, lequel a pour objectif de soutenir les résidants du quartier souhaitant s'approprier et verdir l'espace public. Sous la responsabilité de Nature-Action Québec (NAQ) depuis l'an dernier, le Programme de ruelles vertes permettra de végétaliser quelque 545 m2 d'asphalte, d'enrichir la biodiversité, de bonifier deux ruelles vertes existantes et d'offrir des lieux de vie plus sécuritaires et conviviaux aux petits et grands.

« Nous sommes privilégiés de l'intérêt que portent les Rosepatriennes et Rosepatriens à l'amélioration de leur milieu de vie, un intérêt qui se traduit par leur volonté de s'investir et de s'engager concrètement dans le verdissement, l'entretien et l'animation de leur ruelle, explique le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau. Le Programme de ruelle verte offre un solide coup de pouce aux riverains puisqu'il leur permet de bénéficier de l'expertise en biologie, en architecture du paysage et en horticulture de l'équipe créative de NAQ. Nous sommes impatients de découvrir les nouveaux aménagements que nous réserve la saison estivale 2020 et demeurons très fiers d'être l'arrondissement montréalais où l'on compte encore le plus grand nombre de ruelles vertes! »

Depuis l'an dernier, l'Arrondissement a fait le choix de réduire le nombre de projets retenus afin de privilégier les propositions à grand impact écologique, c'est-à-dire apparaissant les plus riches en matière de biodiversité et démontrant une très forte mobilisation citoyenne. En plus des services assurés par Nature-Action Québec, l'Arrondissement a prévu un montant de 225 000 $ à son PTI pour la réalisation des travaux d'aménagement et de bonification des ruelles vertes. Fermeture partielle aux véhicules, entrée champêtre, ajout de mobilier urbain et marquage au sol...les projets refléteront naturellement les valeurs des citoyens.

Emplacement des nouvelles ruelles

Pour voir l'emplacement de l'ensemble des ruelles, incluant les 5 nouvelles qui seront aménagées cet été, consultez la carte.

30e Avenue / 31e Avenue / Bellechasse / Rosemont 35e Avenue / 36e Avenue / Bellechasse / Rosemont De Normanville / De La Roche / Bélanger / Saint-Zotique 2e Avenue / 3e Avenue / Bellechasse / Beaubien D' Iberville / Molson / Bellechasse / Rosemont

Projets de bonifications

Des ruelles déjà verdies seront bonifiées cette années par l'ajout de bandes de plantation ou encore l'installation de mobilier.

16 e Avenue / 17 e Avenue / Saint-Joseph / Laurier

Avenue / 17 Avenue / / 7e Avenue / 8e Avenue / Dandurand / Holt

Des palettes végétales qui favorisent la biodiversité

Dans le cadre de ses activités d'accompagnement et de soutien, NAQ anime des ateliers de design participatif qui présentent différentes stratégies permettant d'augmenter la biodiversité, la connectivité et la valeur écologique des projets. Les comités de ruelle peuvent notamment choisir parmi plusieurs palettes végétales thématiques qui créent de véritables habitats.

La prairie mellifère : elle vise à attirer les pollinisateurs et à créer l'effet d'une prairie sauvage et une floraison continue de mai à septembre.

La volière urbaine : elle se veut une source de nourriture et un habitat agréable pour les oiseaux, contribuant à la biodiversité et à l'animation du paysage sonore.

Le bouquet de fleurs : les plantes indiqènes de cette sélection en mettent plein la vue grâce à leurs fleurs colorées qui embellissent le jardin et enrichissent les sols.

L'espace découverte : il propose des plantes potagères qui offrent de la nourriture aux riverains et à la faune urbaine, intéressantes de la floraison jusqu'à la fructification.

L'arc-en-ciel urbain : cette sélection de végétaux colorés et diversifiés, qui attirent oiseaux et papillons, met en vedette une teinte par plate-bande.

Le bord de mer : on y retrouve des espèces aux teintes de mauve et de bleu, dont la légèreté des fleurs et du feuillage rappellent les berges venteuses du fleuve Saint-Laurent , composante indissociable du paysage québécois.

Covid-19 : mesures de distanciation sociale respectées

Afin de maintenir les activités prévues auprès des riverains des ruelles concernées, des ateliers participatifs seront réalisés en ligne afin que l'élaboration des plans d'aménagement puisse être effectuée. Les documents seront transmis préalablement aux citoyens qui auront l'occasion d'échanger et de poser des questions lors de chacune des étapes de réalisation. Advenant le prolongement des mesures de distanciation sociale au cours de la saison estivale, l'Arrondissement et ses partenaires évalueront la situation afin de voir à ce que les activités puissent être réalisées, et ce, en toute sécurité.

Album photos des ruelles vertes existantes et vidéo « making-of »

Consultez l'album photos des ruelles vertes pour un aperçu de leur impact positif dans le paysage urbain.

Visionnez la vidéo réalisée par l'Arrondissement qui permet de voir toutes les étapes d'aménagement d'une ruelle verte.

Procédure à suivre pour soumettre un projet de ruelle verte

Un appel de candidatures sera lancé en juin afin que les résidents intéressés puissent mobiliser leurs voisins. Plus de détails à venir dans l'infolettre de l'Arrondissement et sur sa page Facebook.

