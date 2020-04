Il est temps d'applaudir les bénévoles de ce pays





OTTAWA, le 16 avril 2020 /CNW/ - Le dimanche 19 avril marquera le début de la Semaine de l'action bénévole au Canada. Cette célébration d'un océan à l'autre souligne l'engagement, le dévouement, la générosité et l'altruisme des quelque 12,7 millions de bénévoles canadiens. Et elle arrive à point!

Créé par Bénévoles Canada et différents centres d'action bénévole, le thème de cette année - Il est temps d'applaudir les bénévoles de ce pays - encourage tous les Canadiens à applaudir haut et fort les bénévoles de leur pays.

« Les bénévoles travaillent à l'année longue afin d'aborder divers problèmes d'ordre social, économique et environnemental. Leur générosité n'est qu'amplifiée pendant les inondations, les feux de forêt et les urgences de santé publique » affirme Paula Speevak, présidente et chef de la direction de Bénévoles Canada. « Cette année, nous souhaitons rendre hommage aux personnes qui font du bénévolat dans le secteur des services essentiels et féliciter ceux qui font leur part en restant à la maison pour se protéger, ainsi que les membres de leur collectivité. »

Les bénévoles du Canada travaillent sans relâche pour faire progresser leur collectivité, leur ville et leur pays. Ils font don de leur temps afin d'appuyer divers programmes et causes dans lesquels ils croient, sans jamais rien demander en retour. Ce don injecte des milliards de dollars dans l'économie canadienne chaque mois, soit plus de 55 milliards de dollars par année au dernier compte. Leurs sourires donnent espoir et apportent de la joie à autrui.

Sans les bénévoles et les quelque 160 millions d'heures de bénévolat qu'ils contribuent chaque mois, beaucoup de tâches et d'activités seraient négligées. Les popotes roulantes ne rouleraient plus. Les aînés rateraient leurs rendez-vous médicaux. Les chats et les chiens n'auraient plus de foyer d'accueil. Les trottoirs et les entrées de nos voisins âgés resteraient enneigés. Les provisions des banques alimentaires ne seraient pas livrées aux personnes dans le besoin. Les équipes sportives de nos enfants resteraient sur le banc.

Cette semaine, les Canadiens sont encouragés à placer une affiche Hourra pour le bénévolat! bien à la vue dans leurs fenêtres. Ils peuvent se procurer cette affiche sur le site benevoles.ca ou créer leur propre affiche. De plus, ils sont invités à publier des images fixes ou gif de Bénévoles Canada dans les médias sociaux en y ajoutant les mots-clés #HourraPourLeBenevolat et #SAB2020.

Bénévoles Canada propose leadership et expertise en matière d'engagement bénévole afin d'accroître la participation, la qualité et la diversité des expériences de bénévolat. Depuis 1977, l'organisme collabore étroitement avec les centres d'action bénévole, les entreprises, les organismes sans but lucratif, le gouvernement et les établissements d'enseignement afin de promouvoir et d'étendre la portée du bénévolat.

