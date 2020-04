MAM Baby reçoit le prestigieux prix de l'innovation JPMA pour sa sucette Original 6+ Night





PURCHASE, New York, 16 avril 2020 /CNW/ - MAM, la marque chef de file de produits pour bébés médicalement fiables et innovants, est ravie d'annoncer qu'elle a reçu le Prix de l'innovation 2020 de la Juvenile Products Manufacturers Association (JPMA, Association de fabricants de produits pour enfants) dans la catégorie « Tried and True » (testé et approuvé) pour sa sucette Original 6+ Night. La JPMA a annoncé les lauréats du prix de l'innovation 2020 lors de l'ouverture du salon virtuel de la JPMA de cette année.

Les prix de l'innovation de la JPMA mettent en lumière certains des nouveaux produits les plus intéressants du marché actuel. Des produits de haute technologie aux jouets interactifs en passant par des applications utiles et des équipements de sécurité importants, les participants aux prix de l'innovation de la JPMA placent la barre plus haut afin de proposer aux parents des produits offrant des moyens innovants de prendre soin de leur bébé et de le protéger.

Pour la toute première fois, le salon de la JPMA a été organisé de manière virtuelle pour présenter les meilleures innovations en matière de produits pour bébés et enfants. Des acheteurs, des médias et des influenceurs notamment se sont réunis pour le salon en ligne où les dernières nouveautés en matière de conception, d'applications et de dispositifs de sécurité intelligents, de mode avant-gardiste et autres ont été mises en avant.

Treize lauréats par catégorie et un gagnant « Best in Show » - la meilleure note globale toutes catégories confondues - ont été sélectionnés. Les prix spéciaux comprennent l'un des prix de ces treize catégories et le prix « testé et approuvé ». Ce dernier est un toute nouvelle distinction dans le cadre des prix de l'innovation 2020 de la JPMA, ouvert à tout produit qui est sur le marché depuis plus de cinq ans, et il a été décerné à un total de cinq lauréats. MAM est l'un d'entre eux, honoré pour sa sucette Original 6+ Night.

Vous pouvez consulter un aperçu de tous les lauréats et des catégories de prix ICI

La sucette Original 6+ Night de MAM contribue à donner aux parents une bonne nuit de sommeil, car son bouton s'illumine pendant la nuit, ce qui permet à bébé de la trouver facilement dans le noir. La suce est facile à recharger, ses matériaux sont 100 % sûrs pour les bébés et, comme tous les produits MAM, elle est garantie sans BPA ni BPS.

« Nous sommes très heureux d'être honorés par ce prestigieux prix de l'innovation. Depuis plus de 40 ans, nous nous sommes positionnés comme un chef de file du secteur en développant des produits innovants pour bébés, en mettant l'accent sur le bien-être, la sécurité et la santé des bébés, » a déclaré Peter Röhrig, fondateur et chef de la direction de MAM Baby.

MAM a également reçu récemment un prix européen de la sécurité des produits pour avoir fixé et dépassé les normes de sécurité pour ses sucettes et ses équipements d'alimentation. Ce prix a été décerné en reconnaissance du rôle de premier plan joué par MAM dans l'élaboration de normes pertinentes et donc dans l'amélioration du niveau de sécurité pour l'ensemble du secteur.

À propos de MAM

La société MAM a été fondée il y a plus de 40 ans avec la ferme conviction que rien ne crée un effet plus durable que de se concentrer sur le développement sain des bébés. MAM associe l'innovation technologique, la fonction médicale et la conception contemporaine pour développer des produits de grande qualité destinés aux bébés. Plus de 70 millions de produits MAM sont vendus chaque année dans près de 60 pays. Pour en savoir plus sur MAM et sur sa gamme de sucettes, biberons, tasses, jouets de dentition, articles de soins oraux, accessoires assortis et coffrets cadeaux primés, rendez-vous sur le site www.mambaby.com.

À PROPOS DE LA JPMA

La Juvenile Products Manufacturers Association (JPMA, Association de fabricants de produits pour enfants) est la voix du secteur en matière de qualité et de sécurité des produits pour bébés et enfants en Amérique du Nord. L'association défend la sécurité par le biais de programmes de certification des produits et d'une participation législative et réglementaire. Elle constitue une source complète d'information et d'éducation sur les produits pour bébés.

Le concours des prix de l'innovation a débuté en 1989 comme Concours du produit le plus innovant et sa réputation n'a cessé de croître. En 2003, la JPMA l'a rebaptisé « Prix de l'innovation » pour mieux traduire l'accent mis sur l'innovation. Pour en savoir plus sur la JPMA, consultez le site www.jpma.org.

