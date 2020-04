Révolutionner la gestion de crise mondiale par le programme A.G.I.T.tm (Actifs et Gestion des Identités en Temps réel)





MONTRÉAL, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans la situation de crise actuelle, le Groupe DSI s'est engagé à être un acteur de changement dans le but de réduire l'impact de la propagation de la COVID-19. Nos partenaires se sont unis afin d'offrir aux citoyens, aux différents gouvernements ainsi qu'aux entreprises privées une solution intégrée et sécuritaire d'accompagnement à la gestion de cette pandémie.

L'individu au coeur de la solution A.G.I.T.tm

Sous la forme d'une application mobile supportée par un environnement SaaS dédié avec flux d'information, cette initiative vise à partager en temps réel, entre les citoyens et les organisations civiles, des communications bidirectionnelles cruciales. Notamment, des informations telles que l'état de santé, la géolocalisation ainsi que des instructions spécifiques.



Cette plateforme permet aux intervenants autorisés d'envoyer des messages texte, audio, photo et vidéo afin d'assurer le partage d'informations entre le terrain et les intervenants. Cette initiative est dotée d'une plateforme centrale disponible via une session Web sécurisée ou une console de gestion dédiée.

Cette solution a pour but de répondre aux besoins suivants :

La protection des individus ;

La coordination entre les instances gouvernementales et les organisations privées ;

La gestion des regroupements de bénévoles et d'experts.

Le bénéfice direct pour les utilisateurs est l'accès à une communication crédible et sécuritaire. De ce fait, plusieurs niveaux d'identités peuvent être créés, modérés et protégés. Les droits et responsabilités de chaque utilisateur varient en fonction des rôles applicables selon leur expertise. En outre, les privilèges accordés à un citoyen seront différents de ceux des intervenants.

Notre solution intégrée vise à sécuriser les six axes fondamentaux suivants :

Gestion des actifs

Gestion des identités

Gestion des accès et géolocalisation

Analyse des agissements

Commandement, contrôle et communication

Intégrité, confidentialité et disponibilité

L'adhésion à ce programme est de première importance pour assurer la sécurité collective durant la présente perturbation et pour les besoins futurs.

À propos du Groupe DSI

Le Groupe DSI est un centre de collaboration offrant des solutions 360° grâce à ses partenaires chevronnés et certifiés, couvrant ainsi l'ensemble des verticales du domaine de la sécurité. Notre ambition est de démocratiser cette industrie pour qu'elle soit rentable et disponible pour tous.

dsi.group

