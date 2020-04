La Fondation du Children, en partenariat avec la technique Essentrics®, lance Bouger autrement, une pause santé quotidienne en direct en soutien aux familles pendant la pandémie





L'initiative pourra compter sur la participation du chanteur Alex Nevsky et de sa conjointe, l'animatrice Vanessa Pilon

MONTRÉAL, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors qu'un vent d'incertitude souffle sur la province quant à la date officielle de réouverture des garderies, des CPE et des écoles primaires et secondaires, nombre de familles sont à court d'idées pour divertir et maintenir le niveau d'activité physique de leurs enfants. C'est pour donner un instant de répit quotidien à ces parents dévoués et pour encourager les petits à bouger que la Fondation du Children et la technique Essentrics ont mis sur pied les pauses santé Bouger autrement, diffusées en ligne en direct de la plateforme facebook.com/lechildren, du lundi au vendredi à 10h30, et ce, pour une durée de trois semaines.

« On est très contents de pouvoir contribuer à cette belle initiative pour les enfants », précisent Alex Nevsky et Vanessa Pilon, qui participeront à la session Bouger autrement du mardi 21 avril prochain. « En tant que jeunes parents, on comprend la complexité de trouver des moyens de faire bouger nos jeunes et on est heureux de contribuer en participant aux pauses santé Bouger autrement ! »

C'est entre autres pour aider les familles à passer à travers cette période difficile que la Fondation du Children a tenu à lancer ce projet mettant de l'avant l'importance de demeurer actif malgré tout.

« La Fondation a plus que jamais à coeur le bien-être physique et psychologique de ses jeunes patients et leur famille, mentionne la présidente Renée Vézina. C'est pourquoi nous sommes fiers de lancer une initiative entraînante, qui fait la promotion de la santé physique des enfants tout en donnant un petit répit aux parents et à laquelle Alex Nevsky et Vanessa Pilon ont généreusement accepté de participer. »

D'une durée de 20 à 25 minutes, ces classes d'entraînement bilingues présenteront aux enfants une série d'exercices issus de la méthode Essentrics, soit la technique d'étirement que privilégient les joueurs des Canadiens de Montréal pendant leurs camps d'entraînement, ainsi qu'à la maison, de façon virtuelle, avec les cours Essentrics en ligne. Plusieurs athlètes québécois, notamment les olympiens Alexandre Despatie, Joannie Rochette, Kim St-Pierre et Jean-Luc Brassard, ont choisi d'incorporer à leur entraînement cette technique, qui vise à renforcer les muscles tout en les allongeant, ce qui a pour effet d'améliorer la flexibilité et la posture. Ne requérant aucun équipement, ce cours présenté dans un cadre ludique promet aussi d'apporter souplesse et mobilité, tout en permettant de dépenser le trop plein d'énergie accumulé en raison du confinement à la maison.

« L'exercice est un outil puissant autant pour le bien-être physique qu'émotionnel, et nous savons que les enfants ont besoin de bouger tous les jours. Nous sommes heureux de participer, avec la Fondation du Children, à cette initiative pour leur offrir chaque matin quelque chose qui fera bouger leur corps et leur esprit, et les aidera à faire le plein d'énergie d'une manière amusante et positive », mentionne Sahra Esmonde-White, co-fondatrice et PDG d'Essentrics.

C'est grâce à des initiatives innovantes en soutien aux enfants malades et leur famille et à l'appui de généreux donateurs et partenaires tels que la technique Essentrics que la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants est en mesure d'aider le Children à Panser... et à bouger autrement.

À propos de la Fondation du Children

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants (le Children), une institution d'enseignement pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université McGill, et la recherche pédiatrique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 500 millions de dollars, somme qui a permis de transformer la vie des enfants malades grâce aux projets de recherche et d'enseignement à la fine pointe de la science et aux soins de haut calibre. Pour en savoir plus, visitez le site https://fondationduchildren.com

À propos de la technique Essentrics ®

Créée il y a plus de vingt-cinq ans à Montréal par l'ancienne danseuse de ballet professionnelle Miranda Esmonde-White, la technique Essentrics® est une méthode d'étirement dynamique s'adressant à tous les âges et niveaux de formes physiques, conçue pour solliciter les 650 muscles et 360 articulations du corps. Cette technique est devenue un programme d'entraînement incontournable pour plusieurs athlètes de niveaux olympique et professionnel québécois, les aidant à prévenir et guérir les blessures. La technique Essentrics a également été télévisée à travers l'émission réputée de mise en forme Classical Stretch®, qui est diffusée sur le réseau PBS depuis maintenant 20 ans. Plus de 300 vidéos d'entraînement Essentrics se trouvent sur leur plateforme webtélé et application.

Pour sa part, Sahra Esmonde-White, qui est la co-fondatrice et PDG d'Essentrics, a elle-même entraîné les Canadiens de Montréal, ainsi que d'autres athlètes et célébrités de renom à l'international. Elle a été nommée parmi les experts en santé les plus influents au Canada par Fashion Magazine et Flare, deux publications féminines canadiennes reconnues. Détenant un baccalauréat en économie et une maitrise en santé publique, Sahra a comme mission de vie d'aider les gens de tous les âges à vivre sainement grâce à l'entraînement physique intelligent et à un mode de vie réfléchi.

