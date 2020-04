Canadian Tire tient son assemblée annuelle par communication électronique en raison de la COVID?19





TORONTO, le 16 avril 2020 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC, TSX : CTC.a) (la « Société ») annonce aujourd'hui qu'elle tiendra sa prochaine assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») le 7 mai 2020 à 10 h (heure de l'Est) exclusivement par communication électronique, notamment en la diffusant en mode audio sur le Web et par téléconférence.

La Société a pris la décision de tenir l'assemblée par communication électronique, à la lumière des recommandations faites et des restrictions imposées par les autorités, afin de contrer de façon proactive les effets de la COVID?19 (coronavirus) sur la santé publique et d'atténuer les risques pour la santé et la sécurité de ses actionnaires et de l'ensemble de la collectivité. En raison de ces recommandations et restrictions, il ne sera pas possible d'assister à l'assemblée. Tous les actionnaires inscrits le 19 mars 2020 à la fermeture des bureaux, sans égard à l'endroit où ils se trouvent, pourront suivre le déroulement de l'assemblée en mode audio sur le Web ou par téléconférence, voter pendant l'assemblée et poser des questions.

Un avis de convocation modifié de manière à tenir compte des modifications apportées au déroulement de l'assemblée a été déposé sur SEDAR. À l'exception de l'avis de convocation, la circulaire d'information de la direction datée du 12 mars 2020 (la « circulaire ») et la procuration ou le formulaire d'instructions de vote de la Société l'accompagnant qui ont déjà été remis ne seront pas mis à jour afin de tenir compte de ces modifications et les actionnaires pourront toujours les utiliser pour voter à l'assemblée.

VOTER AVANT L'ASSEMBLÉE

Il est fortement recommandé aux actionnaires de voter avant l'assemblée en suivant l'une ou l'autre des méthodes qui sont décrites dans le formulaire d'instructions de vote ou la procuration qui accompagne la circulaire.

PARTICIPER ET VOTER À L'ASSEMBLÉE

Les actionnaires et les invités pourront suivre le déroulement de l'assemblée en mode audio en se connectant à une plateforme en ligne à laquelle ils pourront accéder sur le site Web de la Société à l'adresse www.ctcagm2020.com avant l'heure prévue pour l'assemblée (la « plateforme en ligne »). Les actionnaires et les invités pourront également suivre le déroulement de l'assemblée par téléconférence; la marche à suivre pour se joindre à la téléconférence sera affichée sur le site Web de la Société avant l'assemblée. Les actionnaires pourront voter et poser des questions pendant l'assemblée au moyen de la plateforme en ligne et par d'autres moyens de communication électronique, comme suit :

Les actionnaires véritables non inscrits (dont les actions de la Société sont détenues par un intermédiaire, comme une banque, une société de fiducie, un courtier en valeurs mobilières ou un autre intermédiaire) pourront suivre le déroulement de l'assemblée en mode audio sur le Web, exercer les droits de vote rattachés à leurs actions de la Société et poser des questions pendant l'assemblée en se connectant à la plateforme en ligne au moyen du numéro de contrôle indiqué dans leur formulaire d'instructions de vote. En ce qui concerne les actionnaires véritables non inscrits qui ont voté avant l'assemblée, le fait de se connecter à la plateforme en ligne à titre d'« actionnaire » et de voter pendant l'assemblée révoquera les instructions de vote qu'ils ont déjà données.





Les actionnaires inscrits (dont les actions de la Société sont immatriculées à leur nom) pourront suivre le déroulement de l'assemblée en mode audio en se connectant à la plateforme en ligne à titre d'« invité ». Pour exercer les droits de vote rattachés à leurs actions pendant l'assemblée, les actionnaires inscrits devront suivre les instructions de vote en ligne ou par téléphone qui sont données dans leur procuration. Ils pourront voter pendant l'assemblée jusqu'à ce que le président de l'assemblée annonce la clôture du scrutin. Pour poser des questions pendant l'assemblée, les actionnaires inscrits pourront envoyer un courrier électronique à l'adresse ctcagm2020@cantire.com.

Comme il sera impossible d'assister à l'assemblée, les actionnaires ne doivent pas nommer, à titre de fondé de pouvoir chargé de participer et de voter pour leur compte à l'assemblée, une personne autre que les personnes qui sont désignées dans la procuration ou le formulaire d'instructions de vote (les « représentants de la direction »). Les actionnaires qui ont nommé un fondé de pouvoir qui n'est pas un représentant de la direction doivent consulter le site Web de la Société à l'adresse www.ctcagm2020.com pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.

La Société estime que, même si elle a décidé de tenir l'assemblée de cette année par communication électronique, il demeure tout aussi important de permettre aux actionnaires d'y participer de façon valable. Les actionnaires auront la possibilité de poser des questions sur les points à l'ordre du jour essentiellement dans la même mesure que par les années passées lorsqu'ils pouvaient assister à l'assemblée annuelle.

On demande aux actionnaires qui prévoient accéder à la plateforme en ligne ou à la téléconférence de prévoir amplement de temps pour se joindre à l'assemblée avant l'heure prévue. L'assemblée commencera le 7 mai 2020 à 10 h précises (heure de l'Est), sauf si elle est ajournée ou reportée. Une fois connecté à la plateforme en ligne, il est important de demeurer connecté à l'Internet pendant toute la durée de l'assemblée. Les actionnaires qui éprouvent des difficultés techniques pendant le processus de connexion ou pendant le déroulement de l'assemblée devraient composer le numéro de téléphone du soutien technique qui sera affiché sur la page de connexion à la plateforme en ligne.

Pour permettre aux actionnaires de voter plus facilement pendant l'assemblée, la Société a renoncé à la date limite de soumission des procurations qui est indiquée dans la circulaire.

Les actionnaires sont priés de se rendre à l'adresse www.ctcagm2020.com pour suivre l'évolution de la situation avant la date de l'assemblée. Veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse ctcagm2020@cantire.com si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'assemblée.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) est une famille d'entreprises qui comprend un segment de vente au détail, une division de Services Financiers et la fiducie de placement immobilier CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur de détail comprend également Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et décontractés; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; SportChek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active; ainsi que Party City Canada, une destination de magasinage unique et chef de file pour les articles de fête et des célébrations saisonnières. Les plus de 1 740 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de l'entreprise dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par les marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file mondial dans le domaine du vêtement de sport et de travail, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Médias : Jane Shaw, 416 480-8581, jane.shaw@cantire.com

Investisseurs : Lisa Greatrix, 416 480-8725, lisa.greatrix@cantire.com

