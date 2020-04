Les éleveurs et les transformateurs de dindon du Canada présentent Le Projet Dindons





Parce que le don fait partie de notre nom et de notre mission

TORONTO, le 16 avril 2020 /CNW/ - En ces temps éprouvants, les éleveurs et transformateurs de dindon du Canada s'unissent pour lancer Le Projet Dindons.

« Le Projet Dindons est la façon dont le secteur, les éleveurs, les transformateurs de dindon au Canada ont choisi de redonner à la communauté et d'aider à l'échelle locale, provinciale et nationale en faisant don d'argent et de nourriture », a affirmé Darren Ference, président, Les Éleveurs de dindon du Canada.

Dans un premier temps, nous ferons don de 50 000 $ à Jeunesse, J'écoute, pour que les jeunes de partout au pays puissent demander et obtenir de l'aide pendant la pandémie de COVID-19.

Alors qu'au Canada la distanciation sociale est de mise et que les écoles sont fermées, les jeunes ont moins accès à des intervenants et des ressources que jamais auparavant. Pour plusieurs, Jeunesse, J'écoute est le seul moyen d'obtenir du soutien durant cette période sans précédent.

« Pour plusieurs jeunes et adultes, les horaires et les routines ont changé dramatiquement en raison de la fermeture des écoles et de l'obligation de rester isolés. Plusieurs n'ont tout simplement plus accès à du soutien en santé mentale », affirme Katherine Hay, présidente et chef de la direction, Jeunesse, J'écoute. « Depuis que la pandémie a débuté à la mi-mars, Jeunesse, J'écoute a reçu près de 400 pour cent plus d'appels et de textos en raison de la COVID-19. Nous sommes vraiment reconnaissants de l'appui qui nous est offert par Le Projet Dindons en ces moments critiques. »

De plus, Le Projet Dindons appuiera les héros communautaires, comme les chefs cuisiniers locaux à l'échelle du pays, dans leur lutte contre l'insécurité alimentaire, et 25 000 $ supplémentaires seront également distribués pour appuyer ces causes.

« Plus Le Projet Dindons peut aider les communautés dans le besoin ou à risque, moins nos concitoyens canadiens auront peur de demain », affirme Jean-Michel Laurin, président et chef de la direction, Conseil canadien des transformateurs d'oeufs et de volailles.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national au Canada accessible 24/7 qui offre aux jeunes l'accès à des intervenants, de l'information et des ressources de professionnels ainsi qu'à un service de soutien bénévole par texto. Les services de Jeunesse, J'écoute sont gratuits, anonymes et offerts en anglais et en français.

À propos de l'initiative The Wishbone Project/Le Projet Dindons

The Wishbone Project/Le Projet Dindons est le volet national de bienfaisance de l'organisation Les Éleveurs de dindon du Canada et du secteur de la transformation primaire du dindon du Conseil canadien des transformateurs d'oeufs et de volailles (CCTOV). Grâce à des dons monétaires et alimentaires, le Projet Dindons appuiera les initiatives communautaires à l'échelle locale, provinciale et nationale. Pour en apprendre davantage, visitez dindoncanadien.ca/le-projet-dindons.

