Aubainerie lance un nouveau t-shirt 100% aux profits des banques alimentaires, un besoin essentiel des familles québécoises





Lancement de la campagne #noshéros

MONTRÉAL, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - En ces temps difficiles où la COVID-19 secoue le monde entier, Aubainerie souhaite rendre hommage aux héros des services essentiels avec la vente d'un tout nouveau t-shirt #noshéros, dont 100% des profits sont destinés à soutenir les banques alimentaires du Québec.

Le projet #noshéros est né de la volonté d'Aubainerie à encourager les professionnels de la santé ainsi que les nombreux travailleurs et bénévoles des services essentiels qui, depuis le début de la crise, s'impliquent et veillent au bien-être et à la sécurité des Québécois. Pour ce faire, l'entreprise québécoise a conçu un t-shirt bien spécial, arborant un message d'espoir que tous les citoyens comprendront. En effet, l'expression Ça va bien aller, incrusté dans un arc-en-ciel dessiné à la main, est supportée par #noshéros, un salut direct aux héros qui mettent tout en oeuvre pour lutter aux premières lignes contre la maladie à coronavirus.

Loin des yeux, près du coeur

« En tant qu'entreprise familiale d'ici, la famille est au coeur de nos valeurs et de nos priorités », affirme Annie Daigneault, directrice du marketing chez Aubainerie. « Face à la crise que nous vivons, nous avons le devoir d'aider les citoyens qui en ont le plus besoin. L'accès aux ressources alimentaires étant complexe pour de nombreuses familles touchées par les répercussions économiques et sociales de la Covid-19, cette cause nous tient grandement à coeur. »

Ainsi, par sa volonté de redonner aux familles dans le besoin, Aubainerie a choisi de remettre 100% des profits de la vente des t-shirts aux organismes LA CANTINE POUR TOUS et LES BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC.

Unis, malgré la distance

Aubainerie lance cette initiative avec le désir que son t-shirt devienne un symbole d'entraide, de gratitude et d'espoir pour tous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la campagne #noshéros mettra de l'avant de vrais héros québécois portant fièrement le t-shirt.

« Professionnels de la santé, pompiers, policiers, intervenants sociaux, personnel de résidence, etc., les employés des services essentiels ont un rôle difficile en ce moment, et font un travail incroyable pour assurer le bien-être collectif, précise Mme Daigneault. Après tout, c'est grâce à eux que nous pouvons affirmer ceci : Ça va bien aller ».

Les t-shirts #noshéros sont vendus en ligne à aubainerie.com au coût de 20$ chacun et sont offerts dans les tailles P à TG.

À propos d'Aubainerie

Icône québécoise de mode pour toute la famille, chef de file en matière d'offre de vêtements pour petits et grands partout au Québec, Aubainerie se fonde sur un solide réseau de marchands québécois enracinés dans les différentes régions de ce vaste territoire. L'entreprise compte 58 magasins au Québec et un magasin au Nouveau-Brunswick, répartis sous 2 enseignes, Aubainerie et Aubainerie Entrepôt, en plus d'un magasin AUB44 en Ontario. Elle emploie environ 2 200 personnes.

https://www.facebook.com/Aubainerie/

SOURCE Aubainerie

Communiqué envoyé le 16 avril 2020 à 08:27 et diffusé par :