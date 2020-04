MEGAtm et TerraCycle®? collaborent pour lancer un programme de recyclage





MEGAtm dévoile un programme de recyclage gratuit à l'échelle nationale afin de donner une nouvelle vie à de vieux jouets.

TORONTO, le 16 avril 2020 /CNW/ - MEGAtm, une marque phare dans la catégorie des jouets de construction, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec le chef de file du recyclage international TerraCycle®. Ce partenariat recyclera des produits Mega Bloks®, Mega Construxtm usagés, ainsi que d'autres jouets non-électroniques de la marque MEGAtm afin de créer de nouveaux produits au Canada.

À travers le Programme de Recyclage de Blocs et de Briques, les consommateurs peuvent envoyer leurs jouets MEGA à recycler sans frais additionnels pour le consommateur. Il est facile d'y participer: les consommateurs peuvent s'inscrire en ligne sur la page web du programme au www.terracycle.com/blocks-and-bricks-fr-ca et poster leur blocs et briques en utilisant une étiquette d'envoi prépayée qui peut être imprimée à la maison. Une fois ramassés, les blocs et briques seront nettoyés, fondus en plastique dur et remoulés pour servir à la fabrication de nouveaux produits fait à partir de ces matériaux recyclés; ce qui pourrait inclure des modules de jeu, des tables à pique-nique et des bancs de parcs, pour en nommer que quelques-uns. Le Programme de Recyclage de Blocs et de Briques est ouvert à tout individu, école, entreprise ou organisation communautaire intéressé.

"MEGA donne aux constructeurs de tous âges l'opportunité unique de détourner des déchets des sites d'enfouissement. » dit Tom Szaky, le fondateur et PDG de TerraCycle. « En collectant et en recyclant des items qui ne sont pas typiquement recyclables à travers les programmes municipaux, l'occasion est donnée aux consommateurs de réfléchir et de comprendre ce qui est recyclable et ce qui est véritablement un déchet. »

Plus tôt cette année, MEGA a lancé une nouvelle ligne de jouets de construction produite à partir de plastique végétal. Également, tous les emballages de cette ligne sont accrédités de la Certification de l'aménagement forestier (FSC) et sont entièrement recyclables.

« Nos blocs fabriqués à partir de plastique végétal ont été les premiers pas vers la réalisation d'un futur durable et nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer sur cette lancée, alors que nous croyons qu'avec chaque étape, ensemble nous pouvons avoir un impact, » dit Bisma Ansari, vice-présidente principale de MEGA. « En faisant équipe avec TerraCycle, nous donnons à nos constructeurs une option plus durable pour se départir de leurs jouets bien-aimés et la possibilité de recycler nos jouets gratuitement. Nous sommes très fiers de poursuivre notre engagement vers une planète plus verte, un bloc à la fois, alors que nous construisons un avenir plus lumineux ensemble. »

Pour avoir plus d'information sur cette initiative and sur les différents programmes de recyclage de TerraCycle, visitez https://www.terracycle.ca.

À propos de Mattel

Mattel est une société mondiale de divertissement pour enfants, spécialisée dans la conception et la production de jouets et de produits de consommation, de qualité. Nous créons des produits innovants et des expériences qui inspirent, divertissent et développent les enfants par le jeu. Nous attirons les consommateurs via notre portefeuille de franchises emblématiques, parmi lesquelles figurent Barbie®, Hot Wheels®, American Girl®, Fisher-Price®, Thomas & Friends® et MEGA®, ainsi que d'autres marques populaires que nous possédons ou concédons sous licence, en partenariat avec des sociétés de divertissement mondiales. Nos offres comprennent du contenu cinématographique et télévisé, des jeux, de la musique et des événements en direct. Nous opérons dans 40 sites et vendons des produits dans plus de 150 pays, en collaboration avec les plus grandes sociétés de vente au détail et de technologie, au monde. Depuis sa fondation en 1945, Mattel est fière d'être un partenaire de confiance qui explore les émerveillements de l'enfance et permet aux plus jeunes de réaliser leur plein potentiel. Retrouvez-nous en ligne à l'adresse www.mattel.com.

À propos de Terracycle

TerraCycle est une entreprise de traitement des déchets novatrice avec pour mission d'éliminer l'idée de « déchet ». Avec une présence nationale dans 21 pays, TerraCycle s'associe à des entreprises de produits de consommation, des détaillants, des villes et des établissements pour recycler des produits et des emballages, des couches sales aux mégots de cigarette, qui seraient autrement envoyés dans des sites d'enfouissement ou incinérés. De plus, TerraCycle travaille avec des entreprises de produits de consommation pour intégrer des déchets difficiles à recycler, comme le plastique océanique, dans leurs produits ou leurs emballages. TerraCycle a remporté plus de 200 prix pour la durabilité et a donné plus de 44 millions $ à des écoles et des oeuvres caritatives depuis sa fondation il y a 15 ans. Pour plus de renseignements sur TerraCycle ou pour participer à ses programmes de recyclage, veuillez visiter le www.terracycle.ca.

