Dans le contexte actuel, la confiance envers les nano-influenceurs en font des alliés essentiels pour porter les messages des marques





Montréal, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - En cette période inédite de crise, les influenceurs jouent un rôle essentiel pour encourager les gens à adopter les bons comportements. Que ce soit pour donner davantage de visibilité aux consignes gouvernementales ou pour encourager leur audience à soutenir les marques et commerces locales, leur influence n'est plus à prouver. C'est dans un esprit de relance économique que bicom a reconduit son étude pancanadienne sur un phénomène émergeant, le pouvoir des nano-influenceurs.

« Nous avons déjà une banque de 700 canadiens de 18 à 80 ans qui collaborent avec nous. On sait s'ils ont un chat, un chien, des enfants, de l'acné... 100 d'entre eux sont végétaliens alors que 75 sont intolérants au lactose. B Nation c'est une communauté de « civils » que l'on active pour communiquer avec authenticité », explique avec enthousiasme Vicky Boudreau chef de la direction et partenaire fondatrice. Il faut dire que, même en ces temps difficiles, les marques continuent de s'adresser au gens alors que l'agence conduit sa première campagne de nano-influenceurs en sol américain.

L'impact mesurable des nano-influenceurs

Les gens ont toujours fait confiance aux avis de leurs pairs. Avec 1 000 abonnés ou moins, des contenus plus authentiques et une relation plus personnelle avec leur communauté, les nano-influenceurs ont donc un impact bien plus important que tous les autres types d'influenceurs sur les médias sociaux.

La nouvelle étude menée par bicom révèle que les nano-influenceurs demeurent la source la plus efficace pour influencer les comportements. Leur impact sur les intentions d'achat des canadiens a même continué de progresser au cours de ces deux dernières années, notamment dans les secteurs de la restauration, des médias, des voyages, de la santé, de l'électronique, de la mode et de la beauté.

Le pouvoir des nano-influenceurs en quelques chiffres* :

38 % des répondants déclarent avoir déjà été influencés pour essayer un produit ou un service après avoir lu une recommandation sur les médias sociaux donnée par un ami ou un membre de sa famille ;

Dans toutes les industries étudiées - restauration, alimentation, médias, voyages, santé, électronique, mode et beauté - les recommandations des nano-influenceurs arrivent premiers, suivis par les micro-influenceurs (entre 1000 et 5000 abonnées), les influenceurs réguliers (10 000 et +) et les célébrités;

5000 abonnées), les influenceurs réguliers (10 +) et les célébrités; Facebook demeure la plateforme avec le plus grand impact potentiel pour le placement et la promotion de produits, mais d'autres plateformes telles que Instagram et YouTube ont enregistré une importante augmentation de leur popularité depuis 2018 et peuvent être une meilleure option pour atteindre les jeunes générations.

Malgré l'impact reconnu des influenceurs, il semble y avoir eu une diminution globale du nombre de recommandations faîtes par ces derniers sur toutes les plateformes au cours des deux dernières années. Ce constat appel à la mise en place de stratégies de contenus engageantes avec des influenceurs qui deviennent des ambassadeurs de marque authentiques et qui suscitent des actions de la part des utilisateurs passifs.

Explosion des ventes en ligne au Québec

Depuis quelques semaines, les mesures prises pour protéger la population de la COVID-19, telles que la distanciation sociale et la fermeture des entreprises non essentielles, ont radicalement changé nos habitudes de vie. Avec l'accès restreint au magasinage physique et les déplacements limités, le commerce électronique est devenu l'alternative de choix pour beaucoup.

Une étude conduite par notre partenaire Adviso afin d'observer l'impact de la crise sur le comportement en ligne des consommateurs envers une vingtaine de marques québécoises révèle que les transactions e-commerce ont bondi de 118 % comparativement à la même période en 2019.

Une opportunité pour la relance

En ces temps incertains, il est tout à fait normal pour les entreprises de se questionner sur leurs pratiques marketing, notamment avec les influenceurs. Pourtant, c'est le moment opportun pour les marques de développer une panoplie de contenus utiles en collaboration avec un influenceur : des idées pour faire bouger les enfants, des recettes à réaliser en famille, des trucs pour se désennuyer et prendre soin de sa santé psychologique. Les gens ne veulent pas entendre parler uniquement de la crise et sont intéressés de découvrir et d'essayer de nouveaux produits et les nano-influenceurs s'avère une avenue de choix pour rejoindre efficacement les gens.

*Extrait de l'étude Analyse de l'impact des nano-influenceurs sur des réseaux sociaux sur les intentions d'achats réalisée par Callosum, pour bicom, avril 2020.

Pour discuter plus en détail des résultats de leurs récentes études, bicom et Adviso

vous invite à participer à un webinaire, Jeudi 23 avril à 14h00

Pour vous y inscrire, écrivez à j.touaux@bicom.ca.

Si vous souhaitez rejoindre la communauté B Nation comme nano-influenceur, visitez

http://www.bicom.ca/b-nation/

À propos de bicom

Guidée par un esprit entrepreneurial et un désir d'innover depuis plus d'une décennie, bicom dessert l'ensemble du territoire canadien via ses bureaux de Montréal et Toronto. Son équipe formée d'une quarantaine de passionnés propose des services complets de relations médias, marketing d'influence, création de contenu, médias sociaux et événementiels. Son engagement ? Répondre efficacement aux objectifs de visibilité et de positionnement stratégique de ses clients sans avoir peur d'oser et d'explorer de nouvelles avenues pour atteindre des sommets.

www.bicom.ca

À propos d'Adviso

Adviso est une firme d'experts en stratégie et marketing numériques. Depuis 2002, son équipe guide les entreprises d'ici et d'ailleurs vers le succès de leurs propriétés et initiatives numériques en appliquant une méthodologie stratégique rigoureuse et une culture du résultat.

www.adviso.ca

SOURCE Communications Bicom Inc

Communiqué envoyé le 16 avril 2020 à 08:00 et diffusé par :