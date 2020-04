Lutte contre la COVID-19 - Lumca fabriquera des visières médicales





QUÉBEC, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le fabricant de produits d'éclairage de Québec participe à l'effort des entrepreneurs québécois visant à supporter les travailleurs de première ligne des services de santé, nos anges gardiens. Lumca déploie sa créativité et son savoir-faire logistique pour offrir une capacité de production de plusieurs milliers de visières médicales.

Illuminer la santé pour mieux illuminer la vie

« Pour nous, il était naturel de vouloir contribuer activement à l'effort collectif pour contrer la COVID-19. La mission de notre entreprise est d'illuminer la vie par des produits et des solutions d'éclairage audacieux. Avec cette crise sanitaire, illuminer la vie s'étend tout naturellement à la solidarité sociale », affirme M. Dennis Dion, co-propriétaire de Lumca.

« Nous sommes là pour aider! Nous voulons contribuer à sauver des vies. Tous les employés veulent participer activement à illuminer la vie des gens pendant cette période difficile! », lance M. Jean-Rock Fournier, co-propriétaire.

Fin prêts avec des gens d'ici

« L'équipe est déjà à pied d'oeuvre. Approvisionnement, design, assemblage, logistique et respect des exigences sanitaires, tout est déjà planifié. Nous souhaitons que notre contribution soit la plus judicieuse pour les professionnels de la santé et les personnes atteintes », affirme M. Fournier. Lumca a déjà entrepris des démarches à cet égard. Les co-propriétaires invitent les décideurs dans les divers domaines de la santé à communiquer avec eux. « Notre créativité et notre agilité peuvent facilement s'étendre à d'autres types de contribution », conclut M. Dion.

''C'est un petit geste mais dans une période de crise comme celle que nous vivons actuellement, tous les gestes comptent, il n'y a pas de petits gestes'' de dire M. Luc Fortin, designer industriel.

À propos de Lumca

Depuis plus de 30 ans, Lumca illumine la vie en concevant et développant des produits d'éclairage extérieurs qui combinent design, fonctionnalité et haute technologie. Ses solutions innovantes implantées partout en Amérique du Nord se distinguent par leur audace et leur caractère visionnaire. Sa réputation enviable comme fabricant et sa créativité en ont fait un partenaire de premier plan pour toute ville engagée dans la modernité et la connectivité. Lumca souhaite contribuer, pendant cette crise, à la protection de la santé et à la sécurité de la collectivité.

