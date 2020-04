Astellas Pharma Canada Inc. fait partie de la liste des Meilleurs lieux de travailtm pour une cinquième année consécutive





Astellas occupe le 27e rang du palmarès des Meilleurs lieux de travailtm au Canada de l'Institut Great Place to Work®. Cette distinction s'ajoute aux reconnaissances de Meilleurs lieux de travailtm pour l'inclusion et pour les femmes déjà obtenues en 2020.

MARKHAM, ON, le 16 avril 2020 /CNW/ - Astellas Pharma Canada Inc. a conservé sa place sur la liste des Meilleurs lieux de travailtm de l'Institut Great Place to Work® pour une cinquième année consécutive. En plus de cette reconnaissance comme l'un des Meilleurs lieux de travailtm, Great Place to Work® avait déjà reconnu Astellas comme l'un des Meilleurs lieux de travailtm pour les femmes pour une cinquième année de suite, et comme l'un Meilleurs lieux de travailtm pour l'inclusion pour une deuxième année consécutive. En 2019, notre société faisait également partie des listes des Meilleurs lieux de travailtm de l'Institut Great Place to Work® pour l'engagement communautaire, le bien-être mental et les soins de santé.

« Notre vision a toujours été de créer un environnement où nos employés se responsabilisent, démontrent de l'engagement et se rallient à un objectif commun, celui d'offrir des services de valeur à nos clients et aux patients qu'ils servent », a déclaré Frank Stramaglia, directeur général d'Astellas Pharma Canada. « Nous sommes extrêmement fiers d'être reconnus encore une fois comme l'un des meilleurs lieux de travail au Canada, ce qui consolide notre engagement à développer la culture Astellas et à soutenir la croissance personnelle et professionnelle de nos employés. »

La liste des Meilleurs lieux de travailtm pour 2020 est établie par l'Institut Great Place to Work®. Le concours se fonde sur deux critères : les deux tiers du pointage total sont constitués par les résultats du sondage confidentiel mené auprès des employés, alors que le dernier tiers est le fruit d'un examen approfondi de la culture d'entreprise. Ce processus permet d'obtenir une image rigoureuse de l'organisation du point de vue des employés et d'établir un portrait global de la culture du lieu de travail. Ensemble, ces éléments fournissent des données cruciales portant sur cinq aspects de l'établissement de relations de confiance : crédibilité, respect, équité, fierté et camaraderie.

L'évaluation de cette année s'est faite sur plus de 400 entreprises inscrites et plus de 80 000 employés ont participé au sondage de 2020 sur les « Meilleurs lieux de travailtm au Canada », un sondage qui aura en fin de compte touché plus de 300 000 employés canadiens.

« Nous sommes ravis de recevoir cet honneur pour la cinquième année consécutive; c'est vraiment l'humble reflet de la perception de nos employés au sujet de notre organisation », a déclaré Adele Zita, directrice des Ressources humaines chez Astellas Pharma Canada. « Nous éprouvons une immense fierté de constater que nos politiques et nos différents programmes favorisant la reconnaissance des employés, la flexibilité des horaires, l'équilibre travail/vie personnelle, le développement de carrière et l'engagement communautaire ont eu un impact profond sur la vie de nos employés et les amènent à se développer et à faire une différence, sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. »

À propos d'Astellas Pharma Canada, Inc.

Astellas Pharma Canada Inc., dont le siège social est établi à Markham, en Ontario, est une filiale canadienne d'Astellas Pharma Inc. située à Tokyo. Au Canada, Astellas mène principalement ses activités commerciales dans trois domaines thérapeutiques : l'oncologie, l'immunologie et l'urologie. En 2019, notre société figurait sur la liste des Meilleurs lieux de travailtm au Canada de l'Institut Great Place to Work® pour une quatrième année consécutive; elle faisait en outre partie des listes des Meilleurs lieux de travailtm pour l'inclusion, les femmes, l'engagement communautaire, le bien-être mental et les soins de santé. La compagnie a aussi reçu le Prix de l'employeur de l'année pour l'excellence en affaires décerné par la chambre de commerce de Markham. Pour obtenir davantage d'informations sur Astellas Pharma Canada Inc., consultez le site Web www.astellas.com/ca ou rejoignez-nous sur Twitter - @AstellasCA - ou rendez-vous sur LinkedIn - Astellas Pharma Canada Inc.

À propos de Great Place to Work® :

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de cultures de lieu de travail démontrant un haut degré de fiabilité et de rendement. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, des services de conseil et des programmes de certification, Great Place to Work® reconnaît les Meilleurs lieux de travailtm dans le monde dans un ensemble de listes nationales qui sont notamment publiées par The Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures professionnelles exceptionnelles. Visitez-nous à www.greatplacetowork.ca ou retrouvez-nous sur Twitter à @GPTW_Canada.

