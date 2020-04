La CORPIQ soulagée par la reprise de la construction, alors qu'un sondage confirme le faible taux d'inoccupation des logements





MONTRÉAL, le 16 avril 2020 /CNW Telbec/ - Seulement 1,5 % des logements étaient vacants au Québec après la première semaine d'avril. Ce taux diminuera d'ici 1er juillet, mais la reprise imminente de l'industrie de la construction devrait permettre d'éviter une crise, espère la CORPIQ.

Grâce à un sondage réalisé du 6 au 8 avril auquel ont répondu plus de 2000 propriétaires de partout au Québec totalisant plus de 50 000 logements1, la CORPIQ calcule qu'en plus des 1,5 % de logements vacants, un autre 4,4 % se libéreront prochainement. Ils sont en effet disponibles pour une relocation, puisque leur bail n'a pas été renouvelé.

Dans ce contexte de relative rareté, l'annonce de la reprise de l'industrie de la construction dans le but de livrer les logements qui devaient normalement être prêts d'ici le 31 juillet soulage la CORPIQ.

« La livraison à temps de milliers d'habitations neuves ou en rénovation est primordiale pour que les locataires dont le bail n'a pas été renouvelé libèrent à la date prévue leur logement. Ce sont trois propriétaires sur quatre qui ont déclaré que cela leur causerait un problème si le locataire ne quittait pas le logement à temps pour que le nouveau locataire puisse y emménager à la date inscrite au bail », a expliqué le directeur des affaires publiques de la CORPIQ, Hans Brouillette.

Afin de respecter les baux qui ont été signés ces derniers mois, 10 % des propriétaires doivent s'assurer de rendre disponibles un ou plusieurs logements qui accueilleront un nouveau locataire en mai. Ce sont par ailleurs 8 % des propriétaires qui remettront des clés à de nouveaux locataires en juin et 31 % en juillet.

Depuis un mois, certains propriétaires ont décidé de reporter les visites de logements à plus tard en raison de la pandémie, alors que d'autres ont privilégié des visites virtuelles et ont poursuivi leurs activités de location en limitant au minimum les rencontres physiques. Le niveau d'activité est somme toute plus bas qu'à l'habitude, constate la CORPIQ. Cela laisse présager une accélération de la relocation des unités disponibles, lorsque des assouplissements des mesures de confinement seront annoncés par le gouvernement.

Pas de report des baux

La CORPIQ demeure convaincue que dans les circonstances actuelles, il ne faut pas reporter l'échéance des baux. Cela créerait une énorme confusion et des conflits, en plus d'accentuer la rareté de logements pour ceux qui ont absolument besoin de quitter l'endroit où ils vivent présentement.



Disponibilité des logements, première semaine d'avril 2020



Logements

inoccupés1 Logements occupés, mais disponibles2 Cession de bail en cours3 Total disponibles Laval 0,8% 1,2% 0,1% 2,1% Outaouais 1,1% 2,5% 0,0% 3,6% Bas Saint-Laurent-Gaspésie 1,1% 9,3% 0,7% 11,1% Montréal 1,5% 3,7% 0,2% 5,4% Lanaudière 2,4% 3,4% 0,1% 5,8% Montérégie 1,7% 5,6% 0,2% 7,5 % Centre-du-Québec 0,5% 4,2% 0,1% 4,7% Estrie 2,5% 5,8% 0,6% 8,9% Laurentides 2,5% 3,8% 0,1% 6,5% Chaudière-Appalaches 3,0% 3,7% 0,0% 6,7% Saguenay-Lac St-Jean 2,9% 2,0% 0,0% 4,9% Québec 1,3% 4,5% 0,1% 6,0% Mauricie 0,7% 5,3% 0,2% 6,2% Abitibi-Témiscamingue* 2,7% 4,4% 0,0% 7,1%

Source : CORPIQ

1 vacants et pouvant accueillir un locataire dès maintenant

2 occupés, mais se libéreront sous peu, car le bail n'a pas été reconduit

3 un nouveau locataire prendra bientôt possession des lieux à la suite d'une cession de bail

* utiliser avec prudence en raison du faible nombre de logements dans le sondage

À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 25 000 propriétaires et gestionnaires qui possèdent près de 500 000 logements et condos locatifs, la CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements et à défendre leurs intérêts, et ce, depuis 40 ans. Elle est active dans toutes les régions qu'elle dessert à partir de trois bureaux totalisant 50 employés. Les propriétaires québécois procurent un logement à 1,3 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex. La location de logements représente des revenus annuels bruts de 10,5 milliards $, dont 1,6 sont retournés en taxes municipales et scolaires.

(1) Sondage réalisé par la CORPIQ du 6 au 8 avril 2020 auquel ont répondu 2012 propriétaires et gestionnaires de logements locatifs du Québec, représentatifs du marché. Marge d'erreur de 1,9 %, 19 fois sur 20. Plus de 1000 logements sondés par région, sauf au Saguenay-Lac St-Jean et en Abitibi-Témiscamingue.

