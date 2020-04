Aplatir la courbe : une analyse comparative paneuropéenne sur la flambée épidémique du COVID-19





PARIS, 16 avril 2020 /PRNewswire/ -- Un nouveau rapport publié par le Bridge Tank compare la flambée épidémique du COVID-19 à travers dix principaux pays européens. http://thebridgetank.org/fr/2020/04/15/flattening-the-curve-a-pan-european-comparative-analysis-of-the-covid-19-outbreak/

Cette analyse sans précédent identifie les pays aux meilleures et aux pires performances en Europe et les raisons en arrière-plan de leurs performances respectives sur l'aplatissement de la courbe.

L'Italie, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique sont les plus gravement atteints par la flambée épidémique et ont eu du mal à aplatir la courbe. Ceci s'explique essentiellement par le retard pris dans la mise en application d'un confinement approprié et de mesures de distanciation sociale. La France pourrait bientôt dépasser l'Italie et le Royaume-Uni reste encore le siège d'un accroissement du nombre de cas confirmés et de morts.

La Grèce est le pays aux meilleures performances en Europe, suivi de la Tchéquie (la République tchèque) et la Roumanie. Grâce à des mesures précoces et strictes de confinement, elles ont géré avec succès l'aplatissement de la courbe et le ralentissement de la propagation du virus. Le contraste entre la Grèce ? laquelle a suspendu les manifestations publiques et fermé les écoles bien avant que ne soient détectés les 100 premiers cas ? et l'Espagne ? qui a pris des décisions semblables à un stade beaucoup plus avancé de l'épidémie ? est particulièrement frappant.

L'Allemagne semble correspondre à des observations aberrantes. Bien que ses mesures de confinement aient été mises en oeuvre relativement tard et non complètement, le nombre de morts n'a pas atteint les niveaux subis par ses voisines, mais continue à progresser rapidement en valeurs relatives.

Joël Ruet, président du Bridge Tank, a déclaré : « Dans la marée de données concernant le Covid-19, un indicateur se détache : le taux de doublement des morts et des cas confirmés. Il permet de mesurer comment les pays parviennent à aplatir la courbe. À l'exception de l'Allemagne, nous constatons une corrélation forte entre le confinement précoce et le succès subséquent dans le contrôle de la propagation du virus. »

Avec quelle rapidité les cas confirmés de COVID-19 ont-ils doublé ?

Quatre semaines après que les 100 premiers cas de COVID-19 ont été détectés dans chaque pays, il aura fallu 19 jours pour que le nombre de cas soit multiplié par deux en Grèce, ce qui constitue un indicateur net que la Grèce a réussi à « aplatir la courbe ». À l'autre bout du spectre, on continue à assister au Royaume-Uni à une nette augmentation des cas confirmés.

The Bridge Tank, groupe de réflexion économique indépendant, est un membre actif du T20, groupe de réflexion du G20. Depuis la flambée épidémique du COVID-19 en Chine, les membres du Bridge Tank ont régulièrement publié à propos de l'épidémie et apporté leurs conseils à de nombreux gouvernements. Le Bridge Tank a par ailleurs mobilisé un groupe de travail sur le futur de la gouvernance de la santé à l'échelle mondiale afin de fournir des recommandations aux Nations Unies.

Joël Ruet, fondateur et président du Bridge Tank, est un économiste français au CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et à l'École polytechnique. Il a étudié et travaillé en France, en Chine, en Inde, au Sénégal et au Royaume-Uni. C'est un commentateur régulier des affaires mondiales sur les médias internationaux et il intervient dans les grandes conférences.

