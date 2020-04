Selon J.D. Power, la confiance dans la marque est essentielle pour que les entreprises d'investissement multiservices au Canada puissent fidéliser les investisseurs





La satisfaction à l'égard des sociétés d'investissement à service complet au Canada s'améliore considérablement à partir de 2019, passant de 778 à 790 (sur une échelle de 1 000 points) d'une année à l'autre. C'est ce qui ressort de l'étude de 2020 réalisée par J.D. Power et publiée aujourd'hui, Canada Full-Service Investor Satisfaction Study,?. Cependant, les récents ravages sur les marchés financiers et l'incertitude économique due à la pandémie COVID-19 pourraient entraîner des difficultés pour certaines sociétés de gestion de patrimoine à conserver des clients mécontents, alors que les sociétés dont la marque inspire davantage confiance résisteront à la tempête.

L'étude de J.D. Power révèle que 70 % des investisseurs canadiens accordant une grande confiance à leur société d'investissement déclarent qu'ils resteront certainement avec leur prestataire actuel, même si la performance de leur portefeuille ne répond pas aux attentes. En revanche, lorsque la confiance dans la marque est faible, seuls 16 % des investisseurs déclarent qu'ils resteront certainement fidèles à leur courtier actuel lorsque les résultats des investissements sont inférieurs aux attentes.

"La confiance dans une marque ne se bâtit pas du jour au lendemain et les sociétés de gestion de patrimoine qui disposent d'un capital de marque important sont mieux placées pour éviter l'attrition des clients en période de volatilité des marchés, d'incertitude économique ou lorsque les choses tournent mal," déclare Mike Foy, directeur principal du renseignement sur la fortune chez J.D. Power. "Il n'est jamais trop tard pour développer et cultiver la confiance grâce à des communications régulières avec les clients, à la réactivité, à la prise en charge et à la résolution des problèmes, ainsi qu'à la fourniture de conseils et d'assurances utiles dans des périodes particulièrement difficiles comme celle que nous traversons."

Voici quelques-unes des principales conclusions de l'étude 2020 :

Le contact numérique est plus important que jamais : Il existe une corrélation directe entre l'utilisation par les conseillers des canaux numériques pour communiquer avec les clients et l'augmentation des investissements. Dans les communications de routine - et en particulier dans les situations de confinement - les conseillers qui améliorent leurs interactions avec leurs clients en utilisant les canaux numériques (vidéoconférence, texte, courrier électronique et chats en ligne) ont 35 % de chances supplémentaires de réaliser un investissement accru de la part de leurs clients que lorsqu'ils n'utilisent pas la communication numérique. De plus, l'investissement est susceptible d'augmenter lorsque des outils de planification numériques sont utilisés.

Les Millénaires sont cinq fois plus enclins à changer de prestataire principal de gestion de patrimoine que les investisseurs de la génération des Boomers (31 % contre 6 %, respectivement). Pourtant, les Millénaires sont de meilleurs ambassadeurs de la marque, car ils sont beaucoup plus réceptifs aux demandes de recommandation et y donneront suite. Plus d'un tiers (36%) des Millénaires feront une recommandation si leur conseiller le leur demande, contre seulement 17% des Boomers. Le transfert de richesse est une occasion manquée : Plus des deux tiers (68 %) des Boomers ont désigné un bénéficiaire de la prochaine génération, mais seulement 31 % ont été interrogés par leur conseiller financier sur les besoins d'investissement du bénéficiaire. En outre, 49 % des investisseurs Boomers qui n'ont pas de bénéficiaire de la prochaine génération se disent prêts à parler des besoins d'investissement du bénéficiaire. Ces résultats devraient servir de signal d'alarme aux entreprises qui laissent passer des occasions importantes d'aider leurs clients actuels à répondre à un besoin financier essentiel, ainsi que de développer et de conserver à long terme un groupe d'investisseurs et d'actifs de nouvelle génération.

Classement de l'étude

Edward Jones décroche le meilleur score en matière de satisfaction globale des investisseurs pour une huitième année consécutive, avec une note de 836. Assante (829) se classe deuxième et Raymond James (813) troisième.

L'étude Canada Full-Service Investor Satisfaction mesure la satisfaction globale des investisseurs à l'égard des sociétés d'investissement offrant des services complets dans huit domaines (par ordre d'importance) : conseils financiers, informations sur les comptes, interaction avec l'entreprise, offre de produits, ressources d'information, rendement des investissements, commissions et frais et résolution des problèmes.

L'étude de 2020 est basée sur les réponses de 4 328 investisseurs au Canada prenant une partie ou la totalité de leurs décisions d'investissement concernant leur compte d'investissement principal avec un conseiller financier. Elle a été réalisée de novembre 2019 à janvier 2020.

Pour plus d'informations sur l'étude 2020 Canada Full-Service Investor Satisfaction, visitez https://canada.jdpower.com/resource/canadian-full-service-investor-satisfaction-study.

Voir le communiqué de presse en ligne à l'adresse http://www.jdpower.com/pr-id/2020040.

REMARQUE : un tableau de classement est présenté ci-dessous

Satisfaction générale des investisseurs canadiens offrant un service complet

(Sur base d'une échelle de 1 000 points) Edward Jones 836 Assante 829 Raymond James 813 Banque Nationale 809 BMO Nesbitt Burns 797 RBC Dominion valeurs mobilières 793 iA (PatrimoineHollis) 790 Investment Planning Counsel 790 Scotia McLeod 790 Moyenne du secteur 790 Financière Sun Life 786 Desjardins 785 TD PIA 785 CIBC Wood Gundy 783 Manuvie 781 IG Gestion de patrimoine 768 ATB 764 Credential 737

Source : J.D. Power 2020 Canada Full Service Investor Satisfaction Study?

1 J.D. Power définit les groupes générationnels comme les pré-boomers (nés avant 1946) ; les boomers (1946-1964) ; la génération X (1965-1976) ; la génération Y (1977-1994) ; et la génération Z (1995-2004). Les Millénaires (1982-1994) sont un sous-ensemble de la génération Y.

