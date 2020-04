La flotte de turbines à gaz J-Series de MHPS atteint le million d'heures d'exploitation commerciale





Le parc installé de turbines à gaz J-Series de Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) a atteint aujourd'hui un million d'heures d'exploitation commerciale, multipliant quasiment par deux le nombre d'heures des turbines à gaz de taille similaire de ses concurrents. Cette série de turbines à gaz ? la plus importante et la plus avancée de la société ? s'inscrit à la tête du secteur avec une production d'électricité fiable et efficiente et une flexibilité répondant aux nouvelles normes strictes en matière de réduction des émissions de carbone. Lancée en 2011, la J-Series délivre une fiabilité globale de 99,5 % leader du secteur, ainsi qu'un rendement supérieur à 64 %.

Quarante-trois turbines à gaz de la J-Series font actuellement l'objet d'une exploitation commerciale, et la capacité totale commandée est supérieure à 25 GW à travers le monde. Cent unités ont été sélectionnées techniquement au Brésil, au Canada, au Japon, au Mexique, au Pérou, en Corée du Sud, à Taïwan, en Thaïlande et aux États-Unis.

Donald Schubert, directeur de SHL Consulting LLC et ancien vice-président directeur de Marshes Global Power Practice, a déclaré, « MHPS continue d'intégrer des technologies éprouvées à son parc de turbines à gaz. L'assurabilité des unités en service demeure à un niveau record en ce qui concerne les machines à grande structure de MHPS. »

Dans de nombreuses régions du monde, les turbines à gaz de la J-Series remplacent souvent les anciennes centrales au charbon ou sont installées en tant qu'alternative aux centrales au charbon. Par rapport aux centrales au charbon de même taille, un million d'heures d'exploitation des turbines à gaz de la J-Series ont entraîné une réduction de 270 millions de tonnes des émissions de CO 2 . Ceci équivaut aux émissions de CO 2 de 1 346 918 wagons de charbon brûlé.

Ken Kawai, PDG de MHPS, a déclaré, « Quand nous réfléchissons à l'étape importante que constitue le million d'heures d'exploitation avec nos turbines à gaz de la J-Series, nous savons que ce qui est le plus important dans cette réalisation est qu'elles ont fonctionné pendant toutes ces heures avec une fiabilité de 99,5 %. Tout a commencé avec T-Point, notre propre centrale électrique à cycles combinés basée à Takasago, au Japon. Notre fiabilité exceptionnelle ne relève pas du hasard. Elle est due au fait que nous testions la durabilité et la fiabilité de chaque nouvelle avancée technologique pendant 8 000 heures avant de l'expédier à nos clients. Nous avons aujourd'hui bâti une nouvelle centrale T-Point, T-Point 2, dans laquelle notre toute dernière avancée, la JAC 60 Hz refroidie par air de pointe, vient tout juste de se connecter au réseau et a atteint une pleine charge. Petit à petit, nous développons la turbine à gaz la plus importante, la plus fiable et la plus économe en carburant au monde. »

Les récentes innovations apportées à la J-Series ciblent des réductions supplémentaires des émissions de carbone. Le mois dernier, la société a reçu une commande de l'Intermountain Power Agency basée à Delta, dans l'Utah, pour deux turbines à gaz JAC capables d'utiliser jusqu'à 30 % de combustible à hydrogène renouvelable. Ces turbines seront éventuellement capables d'utiliser 100 % de combustible à hydrogène renouvelable. Le système utilisant 30 % d'hydrogène réduira les émissions de carbone de plus de 75 % par rapport à une centrale au charbon de la même taille, tandis que le système utilisant 100 % d'hydrogène éliminera complètement les émissions de carbone. MHPS développe également la production et le stockage d'hydrogène renouvelable à l'échelle du réseau dans le cadre du projet Advanced Clean Energy Storage (ACES) à Delta, dans l'Utah.

Paul Browning, président-directeur général de MHPS Americas et directeur régional récemment nommé pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, a déclaré, « À l'avenir, chaque turbine à gaz vendue par MHPS à travers le monde aura une capacité de combustible à hydrogène renouvelable. Ceci permet à nos clients d'acquérir aujourd'hui une centrale électrique au gaz naturel, et de la convertir au fil du temps en une installation de stockage d'énergie renouvelable. Ceci confère maintenant et à l'avenir aux opérateurs de centrale la flexibilité de déterminer le mix de production d'électricité au gaz naturel et de stockage d'énergie renouvelable répondant le mieux aux besoins de leurs réseaux électriques. Nous fournissons les solutions de production et de stockage d'électricité qui permettent à nos clients de lutter contre le changement climatique et de contribuer à la prospérité humaine. Il s'agit là d'un Change in Power. »

À propos de Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. Basée à Lake Mary, en Floride, la société Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. (MHPS Americas), emploie plus de 2 000 experts et professionnels en production d'électricité et en stockage d'énergie. Nos employés ont pour objectif de permettre à nos clients de lutter contre le changement climatique de manière abordable et fiable, tout en contribuant à la prospérité humaine. L'expertise de MHPS Americas couvre les technologies et les services de production d'électricité renouvelable au gaz naturel, à la vapeur, aéro-dérivée, géothermique et distribuée, ainsi que les systèmes de stockage d'énergie à batteries et hydrogène renouvelable, les solutions de systèmes de contrôle environnemental et les solutions numériques, qui permettent le fonctionnement et la maintenance autonomes des actifs énergétiques en Amérique du Nord et du Sud. MHPS Americas est une filiale de Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS), une coentreprise entre Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. et Hitachi, Ltd. qui intègrent leurs opérations dans les systèmes de production d'électricité. Pour en savoir plus sur MHPS, rendez-vous sur www.changeinpower.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

