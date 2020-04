Les solutions anti-pandémie de Hytera aident à contenir la crise du virus





L'épidémie récente du COVID-19 nous a tous touché. Compte tenu des difficultés auxquelles le monde est actuellement confronté en cette période d'incertitude, Hytera a développé une nouvelle solution pour aider ceux qui sont en première ligne à lutter contre la maladie, y compris les agents des douanes, le personnel de la santé et les employés des entreprises. La solution vise à lutter contre la propagation du COVID-19, en utilisant une technologie de communication et de détection rapide de la température corporelle déployable et sans contact.

Elle permet aux douanes de surveiller partout à tout moment

Les postes frontaliers terrestres et les points de contrôle douaniers de l'immigration dans les ports et les aéroports sont des zones particulièrement vulnérables, puisqu'un grand nombre de voyageurs les traversent quotidiennement. S'il est possible de détecter qu'une personne a une température anormalement élevée à la frontière, il devient plus facile de réduire le risque de propagation de l'infection au pays et à l'étranger.

Hytera a développé un moyen sûr, efficace et précis pour mesurer la température corporelle des voyageurs en utilisant des méthodes sans contact. La solution fournit un moyen pour détecter à distance les températures corporelles de plusieurs personnes en même temps jusqu'à une distance de 3m sans risque de contamination par contacte rapprochés. Un avertissement automatique est déclenché et envoyé aux appareils radio PoC Hytera PNC550 dans le cas de détection de température anormale. La personne dont la température est anormale peut alors être isolée, revérifiée et envoyée à l'hôpital si nécessaire.

La solution permet d'économiser beaucoup de temps et de main-d'oeuvre, car elle fournit un moyen de dépister un grand nombre de personnes simultanément aux postes frontaliers, évitant ainsi l'option alternative presque impossible d'avoir à vérifier manuellement la température corporelle des personnes, l'une après l'autre, ce qui impliquerait un contact rapproché avec elles.

Le déploiement de caméras portées sur le corps Hytera VM780 contribue également à protéger la sécurité des voyageurs et des agents des douanes. Les contrôles aux frontières peuvent conduire à des rapprochements entre les agents et les voyageurs, toutefois les caméras portées sur le corps peuvent aider à calmer les situations tendues puisque les gens se calment généralement s'ils savent qu'ils sont filmés.

Les séquences vidéo peuvent fournir des preuves tangibles sur ce qui s'est produit lors d'un incident pour vérifier la véracité du récit du voyageur ou celui de l'agent. La vidéo peut également assurer la transparence pour garantir que les agents se conduisent conformément aux règlements.

La caméra Hytera VM780 permet la diffusion en direct sur les réseaux 4G/Wi-Fi. Elle améliore considérablement la prise de conscience de la situation par les agents sur le terrain et les superviseurs dans la salle de contrôle, tout en contribuant à assurer la sécurité du personnel.

Elle garantit que les hôpitaux fonctionnent efficacement et en toute sécurité

Dans l'environnement médical, les hôpitaux ont besoin de méthodes de détection sans contact pour traiter les personnes entrant dans l'hôpital afin de réduire le risque de contamination croisée du personnel, qui doit être protégé afin qu'il puisse continuer de prendre soin de ses patients. Un équipement de détection sans contact est nécessaire à l'entrée des hôpitaux pour tenter d'identifier les personnes dont la température est anormalement élevée avant qu'elles ne pénètrent plus loin dans le bâtiment.

La solution consiste à installer un appareil de mesure de température Hytera équipé d'une technologie de reconnaissance faciale précise et de mesure de température à distance aux portes, zones de réception, bureaux ou partout où cela est nécessaire. Encore une fois, si une personne est détectée avec une lecture de température anormale, une alerte est envoyée via l'application de radio mobile à l'appareil Hytera PNC550 PoC.

La technologie est capable de reconnaître les visages même si la personne porte un masque. Cela facilite la distinction entre les employés et les visiteurs. La solution génère automatiquement des enregistrements d'entrée détaillant la personne, sa température, l'heure à laquelle elle est entrée ou sortie du bâtiment, etc., ce qui facilite son suivie.

Pour réduire le risque de contamination, les médecins peuvent utiliser leurs radios Hytera PoC pour effectuer des diagnostics à distance et discuter du cas de chaque patient avec leurs collègues à l'aide d'un appel vidéo de groupe ou d'un appel audio instantané à l'aide d'un seul bouton. Cela évite les situations de contact rapproché et aide à assurer la sécurité du personnel hospitalier. De plus, l'écran tactile de la radio PNC550 PoC mesurant 5 pouces est pleinement opérationnel en portant des gants, ce qui aide à protéger contre les contaminations.

Les caméras corporelles peuvent également enregistrer des séquences vidéo d'inspections et de traitements médicaux à l'hôpital. Les vidéos ne consistent pas seulement à être utilisées comme preuves en cas de litiges médicaux, mais peuvent également être partagées en tant que matériel de formation pour améliorer la qualité des services médicaux dans l'avenir.

Les ambulanciers paramédicaux peuvent utiliser les caméras corporelles Hytera VM780 pour diffuser la vidéo en direct à partir de l'ambulance jusqu'à l'hôpital afin de fournir aux médecins une surveillance en temps réel de la situation du patient. L'hôpital aura une alerte anticipée de l'état du patient et pourra préparer la réponse appropriée pour la mettre en oeuvre dès son arrivée.

De leur part, les médecins peuvent établir des diagnostics à distance et fournir des conseils aux ambulanciers paramédicaux, permettant ainsi d'effectuer des interventions médicales vitales sur le chemin vers l'hôpital. De même, la vidéo peut être utilisée comme preuve en cas de litige médicaux ultérieurs.

Une solution sans contraintes pour les entreprises

Les entreprises peuvent également utiliser la solution en installant des appareils de mesure de la température Hytera aux portes ou aux entrées des bâtiments. Ces appareils permettront de détecter si un employé à une température anormalement élevée lors de son entrée au travail.

Encore une fois, si l'appareil détecte une personne ayant une température élevée, une alarme sera déclenchée et envoyée aux radios PoC portées par les agents de sécurité et au centre de contrôle s'il y en a un. La solution est très flexible, facile à déployer et pourrait également être installée dans les grands immeubles d'habitation, les métros et les gares.

La disponibilité de services de communication fiables signifie que les professionnels peuvent mieux protéger les citoyens en temps de crise et lors des opérations quotidiennes ordinaires. Les solutions de Hytera aident la communauté mondiale à lutter contre la pandémie du COVID-19. La capacité de diverses autorités à collaborer en harmonie à tout moment contribue à créer une société plus sécurisée.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : https://www.hytera.com/html/pandemic-en/index.html

