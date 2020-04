Medit reçoit l'accréditation ISO/IEC 27001 pour son management de la sécurité de l'information





SÉOUL, Corée du Sud, 16 avril 2020 /PRNewswire/ -- Medit, fournisseur mondial de solutions de numérisation en 3D pour cliniques et laboratoires dentaires, fait part de son accréditation ISO/IEC 27001 pour le management de la sécurité de l'information. Les entreprises conformes à cette norme doivent répondre à des exigences strictes s'appliquant aux risques et contrôles de la sécurité de l'information afin de veiller à ce que les besoins concernant cette sécurité de l'information soient satisfaits et préservés au moyen d'un système de management de la sécurité de l'information (SMSI).

Les scanneurs 3D de Medit, comprenant le scanneur intraoral i500, sont couplés sur Medit Link, plateforme de gestion en ligne des flux de travail dentaire avec stockage intégré dans le nuage. Medit Link permet aux usagers de créer des cas dentaires et de stocker des renseignements concernant les patients, des données de numérisation, des précisions sur les traitements et des informations relatives aux commandes avec des détails sur les paiements.

L'accréditation ISO/IEC 27001 garantit que la solution logicielle de Medit respecte les normes les plus élevées de sécurité et que toutes les données téléchargées dans le nuage sont en sécurité, dans la mesure où la norme inclut des codes de pratique pour services dans le nuage de même que les exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne. Les usagers peuvent ainsi être assurés que la plateforme fonctionne en toute sécurité et de façon fiable en ce qui concerne de la protection de l'information.

« Nous sommes fiers de figurer parmi les premiers prestataires de solutions de numérisation dentaire à obtenir l'accréditation ISO/IEC 27001. Medit prend très au sérieux la protection des données afin de garantir à nos utilisateurs que leurs biens d'information restent en sécurité à tout moment, » déclare Jaesung Choi, directeur de la sécurité de l'information chez Medit.

ISO/IEC 27001 est une norme internationale publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI).

À propos de Medit Corp

Medit est un fournisseur mondial de solutions pour mesures en 3D destinées aux cliniques et laboratoires dentaires, notamment des scanneurs intrabuccaux, reposant sur sa propre technologie brevetée à la pointe du progrès. La Société met également au point des solutions de plateforme pour la dentisterie numérique afin de prendre en charge des flux de travail en collaboration. Par ailleurs, la ligne Solutionix fournit au marché industriel des scanneurs en 3D avec logiciels. L'objectif de la Société est de procurer une technologie novatrice et des produits de la plus haute qualité afin d'assurer une croissance réciproque pour tous les partenaires.

Medit est basée à Séoul en Corée du Sud depuis sa création en 2000. La Société a également des représentants situés aux Amériques et en Europe, et elle se prévaut d'un réseau mondial de distributeurs dans plus de 70 pays.

