Turkcell transforme son réseau vocal LTE et 5G grâce à la solution IMS « cloud-native » basée sur NFV de Mavenir





Depuis le lancement de son cloud télécom unifié en 2016, Turkcell perfectionne constamment son infrastructure virtualisée et, maintenant, conformément à cet objectif, Turkcell transforme également son réseau vocal LTE et 5G en infrastructures 100 % virtuelles. Turkcell a sélectionné Mavenir, le plus important fournisseur du secteur des logiciels réseau « cloud-native » de bout en bout, pour déployer sa solution IMS « cloud-native » basée sur NFV, destinée à la Turquie, pays d'origine de Turkcell, ainsi qu'à d'autres filiales.

La solution Virtualized IMS (vIMS) de Mavenir est conçue pour prendre pleinement en charge les cas d'utilisation LTE et pour se transformer en une plateforme qui, déployée sur l'entièreté du Web, permettra à Turkcell de continuer à diriger l'évolution vers ses réseaux 5G.

Après avoir évalué les offres des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de télécommunications, Turkcell avait, dans le cadre de sa solution IMS, choisi Mavenir en tant que leader mondial de VoLTE IMS et leader des services voix et messagerie gérant plus de 11 milliards de messages par jour.

Gediz Sezgin, directeur de la technologie chez Turkcell a déclaré : « Turkcell a atteint plus de 60 % de virtualisation dans son réseau coeur mobile. Pour servir nos clients sur notre cloud telco unifié qui évolue vers la 5G, la technologie Virtual IMS sera, pour notre réseau, une étape de transformation critique dans notre parcours NFV. Nous sommes impatients de créer de nouvelles sources de revenus et de lancer de nouveaux services de communications numériques et avancés de rupture sur ce cloud telco unifié. Turkcell mise sur une structure réseau plus stable et plus solide réduisant les coûts OPEX. Nous estimons que Mavenir répond aux objectifs de Turkcell avec ses solutions logicielles indépendantes de l'environnement et son approche de service innovante. »

« Nous sommes impatients de nous associer à Turkcell sur cette opportunité de réseautage particulièrement stratégique et de faire progresser leur réseau de pointe vers la 5G », a ajouté Pardeep Kohli, président-directeur général de Mavenir. « En tirant parti de notre expertise et de notre expérience en matière de services voix et messagerie à base de logiciel, nous pouvons aider Turkcell à réduire ses délais de commercialisation et ses coûts OPEX, tout en lui permettant de fournir de nouveaux services IMS uniques à ses clients. »

Mavenir fournira également à Turkcell Turquie des services de communications enrichies et une messagerie commerciale enrichie, ainsi qu'une solution de routage dynamique.

À propos de Turkcell :

Turkcell, un opérateur numérique qui a son siège en Turquie, offre à ses clients un portefeuille unique de services numériques ainsi que des services voix, messagerie, données et IPTV sur ses réseaux mobiles et fixes. Les sociétés du Turkcell Group opèrent dans 5 pays ? Turquie, Ukraine, Biélorussie, Chypre du Nord, Allemagne. Turkcell a lancé des services LTE dans son pays d'origine le 1er avril 2016, en utilisant des technologies d'agrégation à 3 porteuses et LTE-Advanced dans 81 villes. Turkcell offre un débit Internet allant jusqu'à 10 Gbit/s avec ses services FTTH. Le Turkcell Group a déclaré un chiffre d'affaires de 25,1 milliards TRY durant l'exercice 2019 ainsi qu'un actif total de 45,7 milliards TRY au 31 décembre 2019. Cotée au NYSE et au BIST depuis juillet 2000, Turkcell est la seule société turque cotée au NYSE. Lisez la suite sur www.turkcell.com.tr

À propos de Mavenir :

Mavenir est le seul fournisseur de logiciel réseau « cloud-native » de bout en bout, de l'industrie, dont la mission est d'accélérer la transformation des réseaux logiciels et de redéfinir l'économie des réseaux pour les fournisseurs de services de communication (FSC), en offrant un portefeuille de produits global de bout en bout dans chaque couche de la pile d'infrastructure de réseau. Des couches d'application/de service 5G au coeur du paquet et aux RAN, Mavenir ouvre la voie aux solutions de mise en réseau, évoluées et cloud natives, offrant des expériences innovantes et sécurisées aux utilisateurs finaux. Tirant parti des innovations à la pointe du secteur, telles que VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), vEPC et OpenRAN vRAN, Mavenir accélère la transformation des réseaux pour plus de 250 clients FSC dans plus de 140 pays, qui desservent en tout plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Mavenir accueille à bras ouverts les architectures technologiques et les modèles d'entreprise innovants et disruptifs qui favorisent l'agilité, la souplesse et la rapidité des services. Grâce à des solutions qui propulsent l'évolution NFV pour arriver à une économie à l'échelle du Web, Mavenir propose des solutions aux FSC pour réduire les coûts, générer des revenus, et protéger lesdits revenus. Pour en savoir plus, consultez www.mavenir.com

