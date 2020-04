Bank of America Corporation a déposé un Formulaire 8-K





Bank of America Corporation (la « Société ») a informé ses actionnaires qu'un Rapport actuel sur Formulaire 8-K avait été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis le 15 avril 2020, annonçant ses résultats financiers pour le premier trimestre clos au 31 mars 2020, affichant un bénéfice net pour le premier trimestre de 4 milliards USD, soit 0,40 USD par action diluée.

Principaux résultats financiers du 1er trimestre 20201

Bénéfices nets de 4 milliards USD, soit 0,40 USD par action diluée, qui inclut des frais de provision plus élevés en raison du renforcement des réserves dû au COVID-19 Revenu avant impôt en hausse de 48 %, passant à 4,5 milliards USD Revenu avant impôts et avant provisions en baisse de 5 % passant à 9,3 milliards USD 2



Provision pour pertes de crédits en augmentation de 4,8 milliards USD, sous l'effet du renforcement de la réserve de 3,6 milliards USD 2

Déduction faite des intérêts débiteurs, le chiffre d'affaires a chuté de 1 % pour atteindre 22,8 milliards USD Diminution de 2 % du revenu net d'intérêts (RNI), pour atteindre 12,1 milliards USD, sous l'effet de la baisse des taux d'intérêt, partiellement compensée par la croissance des prêts et des dépôts Le revenu autre que d'intérêts a légèrement augmenté pour atteindre 10,6 milliards USD



Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 2 % pour atteindre 13,5 milliards USD, reflétant les investissements dans la franchise ; rapport d'efficacité de 59 %

Les soldes moyens des prêts et baux dans les segments commerciaux ont progressé de 57 milliards USD, soit 6 % en glissement annuel, pour atteindre 954 milliards USD Les soldes des prêts de fin de période ont progressé de 68 milliards USD, soit 7 %, depuis le 4e trimestre 2019, pour atteindre 1,0 billion USD



Les soldes des dépôts moyens ont progressé de 79,5 milliards USD, soit 6 % en glissement annuel, pour atteindre 1,4 billion USD Les soldes des dépôts de fin de période ont progressé de 149 milliards USD, soit 10 %, depuis le 4e trimestre 2019, pour atteindre 1,6 billion USD



Le ratio des actions ordinaires de 1ère catégorie a légèrement baissé mais demeure solide à 10,8 %

Principaux résultats par segments commerciaux, pour le 1er trimestre 20201,3

Services bancaires aux particuliers

Bénéfice net de 1,8 milliard USD

Prêts en hausse de 8 %, atteignant 317 milliards USD ; dépôts en hausse de 6 %, atteignant 737 milliards USD

L'actif grand public a progressé de 1 % pour atteindre 212 milliards USD, stimulé par des flux à hauteur de 22 milliards USD depuis le 1er trimestre 2019, largement compensé par la performance du marché

Mise à disposition de 2,4 milliards USD de crédit pour les clients Petites entreprises, en hausse de 11 %

Mesures de soutien aux clients : Réception de 279 000 demandes de prêts de la part des petites entreprises jusqu'au 8 avril en vertu du Programme de protection des salaires (Paycheck Protection Program), pour un total de 43 milliards USD Près d'un million de reports de paiements jusqu'au 8 avril



Gestion mondiale du patrimoine et des investissements

Bénéfice net de 866 millions USD

Soldes clients de 2,7 billions USD, reflétant le déclin du marché partiellement compensé par la hausse des soldes des prêts/dépôts ; flux d'actifs gérés de 26 milliards USD depuis le premier trimestre 2019

Merrill a ajouté plus de 7 500 nouveaux ménages nets et Private Bank plus de 600 nouvelles relations nettes

Mesures de soutien aux clients : Augmentation à deux chiffres par le démarchage des clients pour la gestion de patrimoine Merrill a affecté environ 700 conseillers pour traiter les demandes liées au CARES Act ; Private Bank a affecté des stagiaires en conseil et des analystes en gestion du patrimoine pour traiter les demandes liées au CARES Act



Services bancaires mondiaux

Bénéfice net de 136 millions USD

Frais bancaires d'investissement dans l'ensemble de la société (sauf activités autodirigées) en hausse de 10 % pour atteindre 1,4 milliard USD ; troisième place pour les frais bancaires d'investissement

Prêts en hausse de 4 % pour atteindre 386 milliards USD ; dépôts en hausse de 10 % pour atteindre 382 milliards USD

Mesures de soutien aux clients : Mise à disposition d'un financement de 67 milliards USD nets auprès des clients commerciaux et entreprises depuis la fin de l'exercice 2019, tous segments commerciaux confondus Levée de capitaux à hauteur de 224 milliards USD pour le compte des clients Plus de 13 000 heures de formation suivies par les employés pour se tenir prêts à soutenir les clients touchés par le COVID-19



Marchés internationaux

Bénéfice net de 1,7 milliard USD

Le chiffre d'affaires des ventes et du négoce a atteint 4,6 milliards USD, y compris l'ajustement de l'évaluation du débit (AED) net positif de 300 millions USD

Hors AED net, le chiffre d'affaires issu des ventes et du négoce a augmenté de 22 %, passant à 4,3 milliards USD Revenus fixes, devises et marchandises (Fixed Income Currency and Commodities, FICC), en hausse de 13 %, passant à 2,7 milliards USD Actions en hausse de 39 %, passant à 1,7 milliard USD



Mesures de soutien aux clients : Soutien transparent apporté aux clients grâce à la fourniture de liquidités et d'une plateforme de négoce solide et résiliente au cours d'une période d'activité record du marché



Tous les documents déposés auprès de la SEC par Bank of America Corporation sont accessibles sur son site Internet : http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

La SEC tient à jour un site Internet contenant des rapports, des sollicitations de procurations et d'autres informations concernant les émetteurs qui déposent des documents par voie électronique auprès de la SEC. Ces documents peuvent être obtenus par voie électronique en accédant au site Internet de la SEC à l'adresse : http://www.sec.gov. Une copie de ce document sera également mise à disposition sur le site web du National Storage Mechanism à l'adresse : https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.

_______________________________________

1 Les Principaux résultats financiers, et les Principaux résultats par segments commerciaux doivent être comparés en glissement annuel par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, sauf indication contraire. Les soldes des prêts et des dépôts sont présentés en moyenne, sauf indication contraire.

2 Le renforcement des réserves et le revenu avant impôts et avant provisions sont des mesures financières non définies par les PCGR

3 La Société présente les résultats d'exploitation de ses quatre segments commerciaux et de Tous les autres, sur une base d'équivalent totalement imposable (ETP)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 avril 2020 à 19:55 et diffusé par :