L'industrie des fertilisants est bien positionnée pour une saison des semailles de printemps réussie

OTTAWA, le 15 avril 2020 /CNW/ - L'industrie canadienne des engrais est prête à répondre aux besoins des agriculteurs ce printemps, malgré les difficultés associées à la fourniture d'un service essentiel durant la pandémie de COVID-19.

Dans le cadre d'un sondage mené la semaine dernière auprès d'entreprises membres de Fertilisants Canada, 90 % des répondants ont affirmé avoir suffisamment de produits en stock ou en route pour livrer des engrais à leurs clients agriculteurs à temps pour les semailles de printemps.

Une saison de croissance et des récoltes réussies seront essentielles pour la réalisation de l'objectif à long terme de rétablissement du Canada. Les engrais, c'est-à-dire les aliments pour les plantes, sont à l'origine d'environ la moitié des rendements des cultures.

« Nos membres n'ont pas à s'inquiéter. Des plans pour faire face à la COVID-19 ont rapidement été mis en place dans les installations, et le secteur a été désigné comme un service essentiel. Les entreprises ont donc connu des perturbations minimales et sont en mesure de fonctionner à une capacité normale », a déclaré Garth Whyte, président et directeur général de Fertilisants Canada.

« Les fabricants, distributeurs et détaillants d'engrais font tout ce qu'ils peuvent pour que leurs clients, fournisseurs et employés restent en bonne santé et en sécurité », a-t-il ajouté. « L'opinion générale est que jusqu'à présent, tout va bien. »

Bien que l'industrie demeure optimiste, il existe des préoccupations commerciales relatives à la COVID-19, liées notamment à d'éventuelles pénuries de main-d'oeuvre et fermetures d'installations, de même qu'à la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement. Toutefois, la grande majorité de l'industrie est d'avis que cette saison sera normale, voire supérieure à la moyenne en termes de demande d'engrais et de production agricole.

L'industrie canadienne des engrais a prouvé sa capacité d'adaptation dans des situations difficiles, afin de répondre non seulement aux besoins des clients, mais aussi à ceux de tous les travailleurs de la chaîne d'approvisionnement. Au cours des prochains mois, lorsque l'économie canadienne s'efforcera de rebondir après cette période difficile, les agriculteurs et les producteurs joueront sans aucun doute un rôle de premier plan dans la reprise économique du pays.

« L'industrie des engrais prend au sérieux son rôle dans l'alimentation mondiale. Et comme vous le savez, les agriculteurs comptent sur les engrais au printemps pour assurer une bonne récolte à l'automne », a insisté M. Whyte. « En investissant dans l'utilisation d'engrais aujourd'hui, les agriculteurs cultivent l'espoir pour demain. »

Fertilisants Canada représente les fabricants et les distributeurs en gros et de détail d'engrais à base d'azote, de phosphate, de potasse et de souffre. L'industrie des engrais joue un rôle essentiel dans l'économie canadienne en générant chaque année plus de 24 milliards de dollars et 76 000 emplois. À titre de voix unifiée de l'industrie canadienne des engrais, Fertilisants Canada s'efforce de promouvoir la distribution et l'utilisation sûres, responsables et durables des engrais. Visitez notre site à https://fertilizercanada.ca/fr/.

